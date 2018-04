Pd | Cerno | “Renzi non c’è ad assemblea di oggi? Mira a non condizionare il dibattito

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 aprile 2018) “Di Maio può dire quello che vuole, la linea nostra è l’opposizione. Renzi non c’è addi? Quando c’è perché c’è, quando non c’è perché non c’è, luia nonil. Per quanto mi riguarda non doveva nemmeno dimettersi. Ai caminetti non partecipo, fa caldo: però usciamo dal 4 dicembre 2016. Ora vediamo come andranno le consultazioni, ma il voto sconsiglia il Pd a partecipare a governi”. Così Tommasoalla riunione dei gruppi dem L'articolo Pd,: “Renzi non c’è addia nonil. Nessuna polemica” proviene da Il Fatto Quotidiano.