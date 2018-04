Paura per l' ex pugile Mayweather | spari contro l' auto della scorta

Gentiloni : danni e Paura per scosse. Protezione civile a lavoro : Roma, 10 apr. , askanews, 'Muccia, Pieve Torina. Ancora scosse, danni, paura. La Protezione civile impegnata sul posto con i sindaci e le popolazioni colpite'. E' quanto scrive su Twitter il ...

Ebe Meo - sfollata nelle casette antisismiche : 'Troppa Paura per il terremoto - me ne voglio andare da Muccia' : Da mesi abita nelle Sae, le casette antisismiche per gli sfollati del terremoto, ma adesso non ce la fa più. 'Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto': a dirlo, all'...

Terremoto Macerata - a Muccia si teme per le poche case ancora agibili. “Mai smesso di avere Paura” : La scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata) “ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano” (leggi l’articolo). Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati ...

MotoGP - Paura per Marc Marquez : ha rischiato il linciaggio da parte dei tifosi di Valentino Rossi : Momenti di paura per Marc Marquez nel post-gara del GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il campione del mondo in carica della MotoGP, come noto, si era recato presso il box della Yamaha per scusarsi con Valentino Rossi, venendo respinto con toni piuttosto bruschi. Secondo quanto riporta Marca, il centauro catalano, mentre si dirigeva presso la scuderia del 39enne di Tavullia, ha rischiato seriamente di essere aggredito. Diversi tifosi ...

Villarreal-Athletic - Paura per Fornals : perde i sensi e sviene in campo. Notte in ospedale : Attimi di paura durante Villarreal-Athletic Bilbao, posticipo del lunedì valido per la 31giornata della Liga spagnola. A pochi minuti dal fischio iniziale della gara dell'Estadio de la Ceramica, ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : se si diffonde la sfiducia e la Paura il percorso di ricostruzione rallenta : “Ho sentito verso le 5 i sindaci che stanno facendo le verifiche. Ovviamente ci sono dei danni, la scossa si e’ sentita molto forte,” ha dichiarato Paola De Micheli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, ospite a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Il problema e’ che le zone piu’ pericolose sono state perimetrate e gli edifici messi in sicurezza, quelli nuovi non hanno subito ...

Torna la Paura in Centro Italia - forti scosse di terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

Incidente a Carugate : Paura per un uomo investito - chiusa la strada FOTO : Ambulanza e vigili in azione a Carugate per un Incidente in via San Giovanni Bosco. paura per un uomo investito, la strada è stata chiusa. Incidente a Carugate: investito un uomo Intorno alle 18 una ...

MotoGp - Valentino Rossi contro Marc Marquez : 'Ho Paura di lui - mi deve stare lontano. La presa per il c*** no' : Il comportamento di Marquez, campione del mondo in carica, è reiterato. 'Quest'anno alla prima curva in Qatar ha preso la gamba di Zarco , venerdì ha cominciato a fare il matto , ha tagliato la ...

MotoGP - furia Rossi contro Marquez : "È pericoloso - ho Paura di stare in pista con lui" : È una furia Valentino Rossi, tensione altissima al termine del Gp d'Argentina. Vince Crutchlow A Termas de Rio Hondo vince Crutchlow. L'inglese della Honda Lcr si impone davanti a Zarco e...

Valentino Rossi su Marc Marquez : “Ho Paura a correre con lui. Bisogna intervenire - è pericoloso e lo fa apposta” : Nessuno si sarebbe potuto aspettare alla vigilia del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, quanto è avvenuto di fatto: la partenza ritardata per maltempo, la griglia disposta in modo particolare ma soprattutto la condotta scorretta di Marc Marquez hanno costellato l’appuntamento argentino. Coinvolto suo malgrado nell’agire poco sportivo di Marc, Valentino Rossi. Ebbene sì, i due sono venuti a contatto a 4 ...

'Rossi ha Paura a stare vicino a Marquez in pista - questione da risolvere per il bene dello sport' : Torna la bufera fra Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo il contatto al 19esimo giro del Gp di Argentina che è costata la gara al Dottore e allo stesso spagnolo poi penalizzato. Dopo la gara lo ...

Le Iene - la Paura per Nadia Toffa : provata dalle cure dopo il cancro - non può andare in onda : Costretta a un turno di riposo. Nadia Toffa, via Facebook, ha annunciato che domenica sera non condurrà Le Iene a causa delle cure che sta seguendo dopo il tumore che l'ha colpita alcuni mesi fa. '...