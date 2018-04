Paul Thomas Anderson | ' Non potrei fare come Tarantino | continuerò sempre a fare film'

Motocross - GP Trentino MX2 2018 : vincono Jorge Prado e Thomas Covington. Giornata nera per Paul s Jonass : Pauls Jonass è tornato sulla terra a Pietramurata. Il lettone ha vissuto una domenica da incubo nel GP del Trentino , chiudendo con un 4° e un 9° posto dopo aver sempre trionfato nei tre precedenti appuntamenti. Oggi a festeggiare sono stati lo spagnolo Jorge Prado , che si è preso gara-1 (e la vittoria del GP), e il britannico Thomas Covington, vincitore di gara-2. GARA-1 – Le difficoltà di Jonass sono cominciate nella prima manche, quando ...

Motocross - Qualifying Race MX2 GP Europa 2018 : Jorge Prado rovina tutto nell’ultimo giro - Thomas Covington primo davanti a Paul s Jonass : È stato Thomas Covington ad aggiudicarsi la Qualifying Race del GP d’ Europa della MX2. Il pilota americano della Husqvarna è stato il più lesto ad approfittare della caduta dello spagnolo Jorge Prado , che in sella alla sua KTM aveva comandato sin dal primo giro salvo poi sciupare tutto proprio nell’ultima tornata. Covington ha dunque tagliato per primo il traguardo, precedendo colui che alla vigilia pareva imbattibile, ovvero il ...

IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson (2018) : Paul Thomas Anderson , che aveva già collaborato con Daniel Day-Lewis ne Il petroliere del 2007, con Il FILO NASCOSTO scrive e dirige un dramma ambiguo e romantico, ambientato nella Londra glamour e patinata degli anni '50. Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e la sorella Cyrill (Lesley Manville) dirigono un prestigioso atelier sartoriale, a cui le dame del jet set, dalle dive del cinema alle nobili eredi, si rivolgono, per attendere ...

Paul Thomas Anderson - il più figo di tutti : È di quei pochissimi che ancora girano i film in pellicola, i giornali specializzati lo mettono nelle liste dei "registi anti-streaming", lui dice che per Netflix non ha mai speso un dollaro " «entro ...