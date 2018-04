Parma sul tetto del mondo | il Festival Verdi vince gli International Opera Awards

DIRETTA / Parma Frosinone (risultato live 1-0) streaming video e tv : Di Gaudio! Tardini in festa : DIRETTA Parma Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie B al Tardini , 34^ giornata (oggi 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Serie B - LIVE Parma -Frosinone : cronaca e risultato in tempo reale : LA TERNA ARBITRALE Sarà il sign. Ivano Pezzuto della sezione Aia di Lecce ad arbitrare la partita tra Parma-Frosinone . Come assistenti sono stati designati i signori Mauro Galetto di Rovigo e ...

Parma Frosinone/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Parma Frosinone info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live del big-match di Serie B al Tardini, 34^ giornata (oggi 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:13:00 GMT)

DIRETTA / Parma Palermo (risultato finale 3-2) streaming video e tv : Nestorovski e Rajkovic non bastano! : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 22:25:00 GMT)

DIRETTA / Parma Palermo (risultato live 3-1) streaming video e tv : i rosanero accorciano le distanze : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:45:00 GMT)

DIRETTA / Parma Palermo (risultato live 2-0) streaming video e tv : doppietta di Calaiò : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:12:00 GMT)

DIRETTA / Parma Palermo (risultato live 0-0) streaming video e tv : ci prova Aleesami al volo! : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 20:47:00 GMT)

DIRETTA / Parma Palermo (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni , quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 20:01:00 GMT)

Parma Palermo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Parma Palermo info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 10:39:00 GMT)

DIRETTA/ Avellino-Parma (risultato finale 1-2) streaming video e tv : D'Aversa sbanca il Partenio-Lombardi! : DIRETTA Avellino Parma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra irpini in crisi ed emiliani in crescita(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:19:00 GMT)