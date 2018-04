Parigi-Roubaix | Sagan | ‘Ecco la chiave del mio successo’

Blastingnews

: Purtroppo Michael Goolaerts non ce l'ha fatta... ?? RIP ? - Eurosport_IT : Purtroppo Michael Goolaerts non ce l'ha fatta... ?? RIP ? - repubblica : Ciclismo, dramma alla Parigi-Roubaix: è morto Goolaerts, lo ha colpito un infarto [news aggiornata alle 23:48] - Eurosport_IT : Sagan in trionfo... Bici al cielo e firma sulla targhetta! ?? La Parigi-Roubaix finisce nella bacheca di Peter Saga… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Non era mai arrivato neanche tra i primi cinque in passato, ma ladoveva prima o poi entrare nella bacheca personale di PeterVIDEO. Il tre volte Campione del Mondo ce l’ha fatta quest’anno con una corsa memorabile, con un attacco da lontano che ha regalato spettacolo ed emozioni forti.ha sorpreso gli avversari a più di 50 chilometri dall’arrivo, trovando poi l’inattesa collaborazione di Silvan Dillier, in fuga fin dalle prime fasi della corsa e poi superato nello sprint finale nel leggendario velodromo di: ‘Ho colto l’occasione’ Dopo una settimana di vibranti polemiche per le dichiarazioni post Giro delle Fiandre, in cui accusava le squadre avversarie di correre contro di lui, #Peterha risposto sul campo alla #con una prestazione da campione vero. Stavolta il tre volte iridato non ha corso d’attesa, cercando ...