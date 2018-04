Parigi-Roubaix | morte Goolaerts | l' Uci spiega perché la gara non è stata

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) Piovono critiche sugli organizzatori della, rei - secondo alcuni - di non aver fermato la corsa dopo la caduta del povero #Michael. Il 23enne, caduto quando mancavano 125 km al traguardo, è morto a distanza di poche ore a causa di un arresto cardiaco. Sulla vicenda è voluto intervenire il commissario dell'Unione ciclistica internazionale Philippe Marien, il quale ha volutore i motivi che hanno indotto la giuria a consentire il promento della, Marien: 'Non è come fermare una partita di calcio' Intervistato dal quotidiano belga 'Het Nieuwsblad', il commissario Uci ha affermato che fermare una corsa di #Ciclismo professionistico non è come fermare una partita di calcio, in cui basta un fischio da parte dell'arbitro per richiamare l'attenzione dei 22 giocatori in campo. C'è un'intera organizzazione dietro una corsa di ciclismo - ...