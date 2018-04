Parco del Valentino | viaggio nel parco più famoso e antico di Torino GALLERY

Festival delle scienze - all'Auditorium Parco della Musica oltre 340 eventi : Per me, inoltre, la scienza è parte fondamentale della cultura di una società e Roma è la più estesa comunità scientifica d'Italia e forse d'Europa. Ha quindi le caratteristiche per ospitare non solo ...

WWF : 5 ranger e una guida uccisi nel Parco Nazionale dei Vulcani nella Repubblica Democratica del Congo : Continuano a morire gli eroi della natura nel Parco Nazionale dei Vulcani Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo. Quella di ieri è stata la strage più drammatica dall’inizio della storia del Parco: sono stati massacrati in un’imboscata 5 ranger insieme ad una guida. Un sesto ranger è stato ferito gravemente ed attualmente è sottoposto a cure. Tutte le vittime erano giovani tra i 22 e i 30 anni. nella difesa del Parco, con una escalation ...

Enel avvia la costruzione del suo primo Parco eolico in Illinois : Teleborsa, - Enel vola in Illinois . Attraverso la controllata per le rinnovabili statunitense Enel Green Power North America, Inc. , EGPNA, , la multinazionale dell'energia ha dato il via ai lavori ...

Il ritorno dei Rapaci : Birdwatching con il Parco dell’Aspromonte : Sono già in corso, da alcune settimane, le attività di monitoraggio della migrazione primaverile degli uccelli Rapaci e delle cicogne organizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Le indagini sono inserite all’interno di una specifica Azione del Programma Operativo Calabria 2014-2020, finanziata dalla Regione e finalizzata ad acquisire dati ed informazioni sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della ...

"MARCH FOR SCIENCE PALERMO 2018" : UNA SETTIMANA DI EVENTI - DAL 14 AL 22 APRILE - A Parco VILLA FILIPPINA - CENTRO DI GRAVITÀ DELLA ... : PARCO VILLA FILIPPINA , Piazza San Francesco di Paola 18, sarà il "CENTRO di GRAVITÀ" DELLA manifestazione, ospitando alcuni degli EVENTI legati alla scienza e alla cultura. Si partirà Sabato 14 ...

Da Chiavari fino al Parco dell’Aveto - in sinergia con Euroflora : Durante Euroflora, la spettacolare manifestazione florovivaistica in programma dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi, il Comune di Chiavari allestirà un’area verde di più di 200 mq, che prenderà spunto dal giardino tipico ligure della casa colonica. Un omaggio al meraviglioso Parco Botanico di Villa Rocca, che in occasione dell’evento aprirà le sue porte ai visitatori di Euroflora, consentendo l’ingresso gratuito a tutti ...

Lions Day - un successo la festa di primavera nel Parco della Reggia di Rivalta : Una iniziativa, tra impegno sociale e divertimento, che l'associazione internazionale di service, attiva in tutto il mondo, promuove per far conoscere le tante attività a favore del territorio nel ...

Lions Day - domenica 8 al Parco del Mercatello. : La giornata è, inoltre, occasione per presentare i progetti di interesse internazionale e i services per cui si impegnano i Lions Clubs nel mondo.

Due giorni dedicati al teatro - concerti e cinema. Inaugurazione del Parco dei Messapi : ... fra la primavera e l'autunno 2018 prevede una serie di iniziative legate all'archeologia, allo sport, al teatro, alla musica e al tempo libero in genere, allo scopo di garantire una fruizione ...

Sestri Levante - ecco il Parco urbano Nelson Mandela. Nuova pista d'atletica e Bike Park : Tanto spazio anche per lo sport: l'apertura della pista di atletica sarà l'occasione per l'organizzazione, da parte di Atletica Entella Running, di una serie di gare per gli esordienti di categoria C,...

Rimini si trasforma in un Parco tematico delle due ruote : arriva l'Italian Bike Festival : ... quello della Bike, che conta milioni di appassionati e di atleti, in Italia e all'estero - sottolinea l'assessore allo Sport Gian Luca Brasini - Con l'Italian Bike Festival andiamo a completare il ...

Parma : vacanze alla Violetta - visite guidate nelle serre del Parco Ducale : La Violetta è il fiore emblema di Parma. Fin dall’800 i suoi boccioli profumati e gentili si legano alla storia della città, oggi Capitale della Cultura 2020 e Città Creativa UNESCO della Gastronomia. La duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone, era ammaliata dalle fragranze delle violette e le inviava alla figlia in segno d’amore, oltre a trasformare le divise di corte, gli stemmi e gli addobbi della sua regale dimora con il colore del fiore. ...

Parco dell’Aspromonte : nel weekend il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE : Tre giorni intensi di conferenze, seminari formativi, escursioni, proiezioni e tavoli tematici: sarà il Parco dell’Aspromonte ad ospitare il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Da venerdì 6 fino a Domenica 8 Aprile a Gambarie, tutto il mondo AIGAE si trasferirà in Aspromonte, per attività di aggiornamento, dibattiti e confronti sulla valorizzazione del territorio. L’evento, fortemente voluto dall’Ente Parco Nazionale ...