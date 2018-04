Papa Francesco | “basta preti invasati” “Siate semplici ed equilibrati | innalzate nel

Cardinale Kasper : "Papa Francesco dice cose moderne - chi lo critica no" : Intervista al teologo tedesco ai vertici del Vaticano. Che risponde alle accuse. E sugli scontri di potere dentro la Curia rilancia: "Bergoglio non sta a guardare. Ogni riforma, prima di portare ...

Papa Francesco tra religione e politica : "Difendere i migranti non è da comunisti" : Chi in questi anni lo ha tirato per la tonaca, dipingendogliela di rosso, quello del comunismo, rimarrà deluso: 'Non sono comunista e la mia non è solo l'invenzione di un Papa'. Francesco ha voluto ...

Cos'è il demonio secondo Papa Francesco : Il demonio "non è un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un'idea". Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, mette in guardia dall'"inganno" del demonio. "Non ammetteremo l'esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che questo potere maligno è ...

Papa Francesco : web a volte fonte di violenza - anche siti cattolici : "La rete può diventare fonte di violenza". Lo dice il Papa nell'Esortazione Apostolica "Gaudete et exsultate", aggiungendo: "anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale mediante ...