Pallotta | “Già spesi oltre 60 milioni per lo stadio | le istituzioni devono accelerare”

calcioefinanza

: RT @CalcioFinanza: Roma, Pallotta: “Già spesi oltre 60 milioni per lo stadio: ora le istituzioni devono accelerare” - 8110JR : RT @CalcioFinanza: Roma, Pallotta: “Già spesi oltre 60 milioni per lo stadio: ora le istituzioni devono accelerare” -

(Di martedì 10 aprile 2018) "Non si può continuare a spendere soldi così quando non hai un ritorno in cambio", l'attacco del presidente giallorosso L'articolo: “Già60per lo: leaccelerare”