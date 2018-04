Paladins Realm Royale | la modalità battle royale del titolo di Hi-Rez diventa un gioco

eurogamer

: La modalità 'Battlegrounds' di #Paladins diventa Realm Royale, un gioco standalone. - Eurogamer_it : La modalità 'Battlegrounds' di #Paladins diventa Realm Royale, un gioco standalone. - VG247it : La battle royale di Paladins cambia nome in Realm Royale e diventa un titolo standalone - -

(Di martedì 10 aprile 2018) Hi-Rez Studios, come probabilmente saprete, annunciò unaper il suoall'inizio dell'anno chiamata "grounds". L'inserimento nei titoli di unadi questo tipo è ormai piuttosto comune, soprattutto in seguito al grande successo di PUBG o Fortnite, ma ora la compagnia ha cambiato direzione.Stando a quanto riportato da PCGamer, Hi-Rez ha trasformato ladel suoed è orata, ovvero unstaccato dal MOBA. Si tratta quindi di un nuovoche, però, sembra avere molti punti in comune con il "solito" Fortnite e anche l'interfaccia grafica ricorda molto ildi Epic. All'interno diavrete la possibilità di craftare le armi e di richiamare la mappa con l'uso di un tasto.Read more…