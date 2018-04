Pagina fan del Pd invoca la cacciata della minoranza dal partito Martina annuncia azioni

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Cacciare dalDemocratico gli esponenti. Con diversi post laFacebook Osservatorio Democratico, sostenitrice del Pd ma senza apparenti legami con il, ha incitato i suoi quattromila fan a condividere la richiesta di mettere alla porta del Nazareno Andrea Orlando, Michele Emiliano, Francesco Boccia e Gianni Cuperlo, rei di avere un'opinione diversa rispetto ai renziani, la cui linea è di totale chiusura al dialogo con il Movimento 5 Stelle.Diversi post che non sono passati inosservati agli esponentidem. Così Domenico De Santis, vicepresidente del Pd e stretto collaboratore in Regione del Governatore Michele Emiliano, ha attaccato duramente: "Ora basta!", ha scritto su Facebook. "Da giorni girano immagini come queste. Avere idee diverse non significa dover subire denigrazione e "sentenze" da "pseudo" amici di. ...