Pa | dal 2015 attende soldi da Comune | ' io vittima di burocrati incapaci' 2

Pa : dal 2015 attende soldi da Comune - 'io vittima di burocrati incapaci' : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Ho rischiato di fallire, se non è successo è solo grazie alla mia testardaggine e alla passione per il mio lavoro che mi hanno spinto a rimboccarmi le maniche e a cercare altre commesse. Da privati. E poi ci sono stati i miei parenti che mi hanno aiutato con piccoli p

Twitter - dal 2015 sospesi 1 - 2 milioni di account per terrorismo : Twitter ha sospeso 1,2 milioni di account per "contenuti terroristici" dall'agosto del 2015 alla fine del 2017. Lo ha fatto sapere la stessa compagnia, precisando che negli ultimi sei mesi dell'anno scorso sono stati chiusi oltre 247mila profili per "violazioni legate alla promozione del terrorismo". Il 74% di questi ultimi, ha precisato la società, è stato sospeso "prima del primo tweet".

Probabili formazioni / Barcellona Roma : quote - ultime novità live. dal 2015 al 2018 : Probabili formazioni Barcellona Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano in Champions League, per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Il sindaco di Milano - Giuseppe Sala - è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 : La giudice dell’udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 ha stabilito che Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, non commise abuso d’ufficio nell’assegnazione diretta all’azienda Mantovani della piantumazione di una parte delle aree The post Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del ...

Borsa : New York chiude con miglior giornata dall'agosto 2015 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Salah Abdeslam - chi è/ Chiesta sua liberazione dal killer di Trebes : terrorista della strage parigina nel 2015 : Salah Abdeslam: chi è il terrorista che nel novembre 2015 realizzò le stragi a Parigi. Arrestato a Bruxelles si trova in un carcere in Francia: le sue parole a processo.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Croce Rossa - via 21 persone E' scandalo sesso a pagamento Inchiesta nata nel 2015. La bufera : "Dal 2015 abbiamo identificato 21 membri dello staff che sono stati licenziati per aver pagato prestazioni sessuali o che si sono dimessi durante un'Inchiesta interna. Altri due sospettati di comportamenti sessuali inappropriati non hanno avuto il rinnovo del loro contratto". Lo ha annunciato il direttore generale del Comitato internazionale della Croce Rossa, Yves Daccord, dicendosi "profondamente rattristato nel riportare questi numeri". Segui ...

Siria - l'artiglieria di Damasco martella il Ghouta : oltre 100 morti - la peggiore strage dal 2015 : Tra le vittime figurano almeno 20 bambini. Centinaia di persone sono state inoltre ferite nei bombardamenti dell'artiglieria e dell'aviazione, all'indomani del rafforzamento delle posizioni del regime intorno all'enclave sotto assedio che lascia presagire un'offensiva di terra

Subaffitto da oltre 2 anni - Roberti : 'Ater sapeva dal 2015' : 'Ater da tre anni sa di questo problema e spero l'organo di controllo si sia adoperato. Invieremo nuovamente tutte le copie delle sanzioni e verbali del nucleo di Polizia giudiziaria. Ci penserà poi ...

Volatilità fuori controllo - indice VIX strappa a quota 50 per la prima volta dal 2015 : Nuovo sussulto della Volatilità. Dopo essere balzato del 124% nella giornata di ieri fino a 38,8 punti, l'indice VIX continua a correre al rialzo e nell'ultima ora ha varcato anche la soglia dei 50 ...

Ginnastica - shock negli USA : il Comitato Olimpico sapeva degli abusi sessuali già dal 2015? L’inchiesta del WSJ sul caso Nassar : Emergono ulteriori dettagli sullo scandalo abusi sessuali che ha sconvolto il mondo della Ginnastica artistica. Il dottor Larry Nassar, ex medico della Nazionale a stelle e strisce, è stato condannato a una pena che va dai 40 ai 175 anni di reclusione per aver molestato più di 150 ragazze tra cui Campionesse del calibro di Simone Biles, Gabby Douglas, Aly Raisman, McKayla Maroney. Nelle ultime ore, però, un’inchiesta condotta ...

IRENE FOCARDI/ La donna di 43 anni uccisa nel 2015 dall'ex fidanzato Davide Di Martino (Amore criminale) : IRENE FOCARDI, Amore Criminale: la donna di quarantré anni uccisa nel 2015 dal suo ex fidanzato Davide Di Martino. Una relazione che è stata fatta di violenza e maltrattamenti.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:55:00 GMT)