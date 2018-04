Overwatch | Blizzard rivela le bellissime skin dell' evento Retribution

L'evento primaverile di Overwatch cambia nome : Blizzard presenta Archives Retribution : Secondo la tradizione, L'evento primaverile di Overwatch si è sempre chiamato Uprising, e si concentrava sul passato della storia del gioco, facendo rivivere alcuni momenti salienti della lore dell'hero shooter di Blizzard. In un nuovo Developer Update il director Jeff Kaplan e il lead engineer Tim Ford hanno annunciato che Uprising cambierà nome in Archives, e che il nuovo evento sarà chiamato Retribution.Come riporta Polygon non sappiamo ...

Blizzard anticipa un nuovo evento Uprising per Overwatch : Ormai lo sappiamo, quando Blizzard vuole svelare qualcosa di nuovo per Overwatch, l'annuncio è sempre preceduto da una serie di indizi pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Come riporta VG24/7, nella giornata di ieri è apparso un misterioso messaggio che fa riferimento all'operazione King's Row Uprising, quello che è probabilmente il nuovo evento di Overwatch in arrivo il prossimo 10 aprile.Anche questo evento dovrebbe essere ...

Overwatch da una mano agli utenti - la manovra di Blizzard sul proprio forum : Il secondo anniversario di Overwatch si avvicina ormai sempre più, con i festeggiamenti che di certo non mancheranno di presenziare all'interno del titolo Blizzard, come si confà a produzioni di un certo calibro e soprattutto di una certa risonanza mediatica. Perchè nel corso del tempo, Overwatch è indiscutibilmente riuscito a ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto all'interno del panorama videoludico mondiale, con numeri che sul finire dello ...

Overwatch : Blizzard pubblica un nuovo indizio sull'eroe in arrivo : In queste settimane stiamo seguendo da vicino la campagna di indizi lanciata da Blizzard relativi al nuovo eroe in arrivo per Overwatch, che in molti credono essere Brigitte, la figlia di Torbjörn. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato di una immagine apparsa sul profilo Twitter ufficiale di Overwatch, che mostrava i progetti per quello che sembra essere a tutti gli effetti un martello. Oggi, l'account ha pubblicato un nuovo, interessante ...

Overwatch : Blizzard fa camminare Zenyatta sotto richiesta di un fan : Blizzard sotto il punto di vista della caratterizzazione dei personaggi non deve imparare da nessuno, e con Overwatch ha fatto senz'altro un buon lavoro.Come riporta anche Gamespot, il gioco vanta eroi riconoscibili e unici nel loro stile, e uno di questi è senz'altro Zenyatta, che come ben saprete è si distingue da tutti gli altri in quanto egli non cammina bensì galleggia a mezz'aria assorto nella sua posizione zen.Ebbene, un fan di Overwatch ...

Regali per chi guarderà Overwatch League : Blizzard corrompe i giocatori? : Blizzard sta investendo parecchio, anzi molto di più, nella Overwatch League. E su Twitch vuole spingere più utenti possibile a guardare questa competizione virtuale, tanto che ha messo in palio dei premi e dei Regali per tutti gli spettatori. Innanzitutto Blizzard ha pagato ben 90 milioni di dollari per permettersi di trasmettere le dirette di queste partite, ma questo non gli basta. Ha messo in piedi un sistema di ricompense per tutti i ...

Blizzard : Gli Overwatch Contenders 2018 partono alla grande con un nuovo sito web - gli inviti alle squadre - streaming dal vivo e molto altro : Come annunciato a dicembre, il programma Path to Pro di Overwatch è stato significativamente ampliato per il 2018. Ci saranno tre stagioni degli Overwatch Contenders quest'anno, con un montepremi globale di oltre 3 milioni di dollari in totale.Grazie al lancio di nuove leghe e all'inclusione di quelle regionali, gli Overwatch Contenders sono ora attivi in Europa, Nord America, Corea del Sud, Cina, regione del Pacifico, Australia e Sud America. ...