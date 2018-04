huffingtonpost

: Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia: 13 fermi in Sicilia, anche… - HuffPostItalia : Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia: 13 fermi in Sicilia, anche… - debmac1968 : RT @HuffPostItalia: Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia: 13 fermi in Sicilia, anche sosp… - jef_sotto : RT @MediasetTgcom24: Migranti, organizzavano 'viaggi di lusso' dalla Tunisia: 13 fermi #migranti -

(Di martedì 10 aprile 2018) La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzavadi migranti tra lae la Sicilia su. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire aidelle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in Europa con finalità terroristiche.L'inchiesta della dda di Palermo ha accertato la pre, all'interno del gruppo criminale, di estremisti jihadisti che avrebbero manifestato atteggiamenti ostili alla cultura occidentale anche mediante propaganda attuata attraverso falsi profili attivati su piattaforme "social".I provvedimenti di fermo, eseguiti dai finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo e della compagnia di ...