Orchestra della Scala La migliore al mondo agli International Opera Awards

“In studio - prima della diretta…”. Morte Frizzi - il ricordo straziante del maestro Mazza. Fuori dalla camera ardente - il celebre direttore d’Orchestra si lascia andare a un racconto inedito sul conduttore scomparso : La camera ardente per Fabrizio Frizzi è stata aperta alle 10 nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Fino alle 18 sarà possibile rendere omaggio al conduttore morto nella notte tra domenica e lunedì in seguito a una emorragia celebrale. Non ce l’ha fatta a vincere quella battaglia che ci aveva confessato stesse combattendo ancora, dopo il malore che lo aveva colpito nell’ottobre scorso, e per le cui conseguenze si stava ...

25 anni della Nuova Orchestra Scarlatti - concerto al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare mercoledì 21. : Una sorte di ambasciatrice musicale italiana nel mondo ed è giusto omaggiare i 25 anni della sua attività con uno spettacolo suggestivo e appassionante, con un organico al gran completo di circa 160 ...

Proiezione esclusiva di Zerovskij di Renato Zero con l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta : i dettagli : Zerovskij di Renato Zero arriva al cinema e in un evento speciale al multisala Arcadia del Centro Commerciale Le Porte Franche, nei pressi di Rovato. L'evento è fissato per uno dei tre giorni di Proiezione, il 20 marzo, con una Proiezione speciale a prezzo ridotto a partire dalle ore 21. I posti sono limitati ed è necessario prenotare collegandosi al sito orchestradelleFranciacorta.it. L'incontro nei pressi del grande schermo è stato ...

Orchestra della Taranta chiamata alle Olimpiadi in Corea del Sud : Tra i due spettacoli la band sarà inoltre ospite del programma di approfondimento culturale Heart to Heart di Aringan TV . A Vienna l'Orchestra Popolare sarà invece ospite dell 'Osce in occasione ...

Astronomia : i buchi neri sono i “direttori d’Orchestra” della formazione di nuove stelle nelle galassie massicce : È ufficiale: i buchi neri sono i ‘direttori d’orchestra’ che regolano la formazione di nuove stelle nelle galassie massicce. Un’ipotesi già formulata da tempo dagli astronomi, ma che è stata ora confermata per la prima volta da dati osservativi. Lo studio, coordinato dall’Istituto di Astrofisica delle Canarie (Iac), è apparso oggi sulle pagine di Nature. I cuori delle grandi galassie – spiega Global Science – sono tra le regioni più ...

Eterno di Giovanni Caccamo a Sanremo 2018 - il testo della ballata Orchestrale che canta l’amore : Eterno di Giovanni Caccamo si preannuncia come un classico sanremese, uno dei brani più in sintonia con l'atmosfera del Festival tra quelli in gara nel Sanremo 2018 diretto e condotto da Claudio Baglioni. Il giovane musicista e cantautore siciliano, allievo di Franco Battiato che lo ha scoperto, Caccamo è alla sua terza partecipazione a Sanremo: dopo aver vinto la sezione Nuove Proposte nel 2015 con Ritornerò da te, facendo incetta di ...