Orari F1 Cina 2018 | a che ora la differita su TV8?

F1 : ecco tutti gli Orari del Gran Premio di Cina Video : I tifosi Ferrari non si sono ancora ripresi dalla gara da cardiopalma che si è tenuta in Bahrain domenica scorsa [Video], e a distanza di sette giorni la #Formula 1 fa tappa in Cina, sul circuito di Shanghai. Nel Gran Premio scorso abbiamo potuto assistere ad una battaglia fino all'ultima curva tra Ferrari e Mercedes. Purtroppo è successo l'inconveniente al pit stop di Kimi Raikkonen, quando il meccanico addetto alla sostituzione della ruota ...

F1 : ecco tutti gli Orari del Gran Premio di Cina : I tifosi Ferrari non si sono ancora ripresi dalla gara da cardiopalma che si è tenuta in Bahrain domenica scorsa, e a distanza di sette giorni la Formula 1 fa tappa in Cina, sul circuito di Shanghai. Nel Gran Premio scorso abbiamo potuto assistere ad una battaglia fino all'ultima curva tra Ferrari e Mercedes. Purtroppo è successo l'inconveniente al pit stop di Kimi Raikkonen, quando il meccanico addetto alla sostituzione della ruota posteriore ...

F1 - GP Cina 2018 : programma - Orari e tv. Il calendario del fine settimana a Shanghai : Come consuetudine sarà Sky Sport a trasmettere nel suo totale il weekend del Gran Premio della Cina. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni appuntamento della tre giorni asiatica, per ...

F1 - GP Cina 2018 : programma - Orari e tv. Il calendario del fine settimana a Shanghai : Nemmeno il tempo di chiudere le valigie a Sakhir, che il circus della Formula Uno deve immediatamente trasferirsi a Shanghai in vista del Gran Premio della Cina 2018. Con ancora negli occhi il meraviglioso successo di Sebastian Vettel nel GP del Bahrein, è già tempo di fare le valigie e spostarsi in Estremo Oriente. Si va a correre in uno dei feudi di Lewis Hamilton che è chiamato alla pronta risposta dopo la doppietta del suo rivale tedesco. Di ...

F1 - GP Cina 2018 : quando si corre la prossima gara? Date - programma - Orari e tv : Nemmeno un istante di riposo che il circus della Formula Uno si sposta dl Bahrein alla Cina per il terzo appuntamento del Mondiale 2018. Sul tracciato di Shanghai, da sempre territorio di conquista per Lewis Hamilton e la Mercedes, si riprorrà l’acceso duello tra il campione del mondo in carica e la Ferrari di Sebastian Vettel. Il fine settimana cinese avrà orari particolarmente mattutini per noi italiani, viste le sei ore di differenza di ...