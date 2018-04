Operazione Blu Pulito | per GODiving «missione ancora in corso»

Calciomercato Roma - Emerson-Chelsea Operazione slegata da Dzeko : i dettagli economici dell’affare con i Blues : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, tiene banco il Calciomercato. Si continua a parlare con il Chelsea, in particolar modo definita nelle ultime ore la trattativa per la cessione di Emerson, al club giallorosso 20 milioni più bonus. Si tratta di un’operazione che non entusiasma quella della Roma, è stato ceduto un calciatore dal grande potenziale ad una cifra che può essere considerata bassa, inoltre risulta ...