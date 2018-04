Operaio schiacciato da una pala meccanica nel Ferrarese

A Ferrara Operaio schiacciato da pala meccanica - Altra vittima nel Grossetano : travolto da autogru : Due morti sul lavoro nel giro di poche ore. Un operaio di 49 anni ha perso la vita schiacciato da una pala meccanica mentre stava lavorando in un camping della costa di Lido Spina, nel Ferrarese. Il ...

Incidenti sul lavoro : Operaio schiacciato da un rotolo di ferro a Bergamo - è grave : Il pesante blocco di metallo è finito su una gamba, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Treviglio

Incidente sul lavoro a Marghera - muore un Operaio : è stato schiacciato da un camion : Un operaio friulano di 55 anni, Mauro Morassi, è morto a Marghera (Venezia), travolto da un camion in uscita da un deposito. L’autista del mezzo non si sarebbe accorto in tempo della presenza del collega che si trovava in un angolo cieco.Continua a leggere

Morto Operaio schiacciato da macchinario : ANSA, - MANTOVA, 20 MAR - Tragico infortunio sul lavoro a Villa Poma , Mantova, , in un'azienda di stoccaggio e commercio di cereali. Un operaio di 50 anni è Morto poco prima dell'ora di pranzo in ...

Schiacciato da un muletto - muore Operaio : Non ce l'ha fatto Marco Di Donato, 43 anni, di Avezzano , L'Aquila, l' operaio della Cartiera Burgo di Avezzano vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri. L'uomo era stato ...

Operaio muore schiacciato dal cassone di un camion nel Genovese : Genova, 15 mar. , askanews, Incidente mortale sul lavoro questa mattina poco dopo le 10 in un'officina meccanica di Graveglia, in provincia di Genova. Un Operaio di 48 anni, dipendente dell'officina, ...

Tre indagati per la morte dell'Operaio schiacciato dall'ascensore : SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Ci sono tre indagati per la tragedia in cui ha perso la vita, un giovane operaio di Somma Vesuviana schiacciato ieri dall'ascensore che stava riparando in un condominio di via ...