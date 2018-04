: Armi chimiche Siria, gli Usa chiedono voto Onu su avvio inchiesta #siria - MediasetTgcom24 : Armi chimiche Siria, gli Usa chiedono voto Onu su avvio inchiesta #siria - MediasetTgcom24 : L'ambasciatrice Usa all'Onu: 'Disprezzo le Nazioni Unite' #Onu - NotizieIN : Onu,Usa: inchiesta su Siria, veto Mosca -

La Russia ha posto ilalla bozza di risoluzione degli Stati Uniti per istituire un nuovo meccanismo d'indipendente sull'uso delle armi chimiche in. Il documento ha ottenuto 12 sì, 2 no (tra cui ildi) e un'astensione (la Cina). "E'un giorno triste per il Consiglio di Sicurezza,per il regime di non proliferazione e soprattutto per la popolazione di Duma". Così l'ambasciatrice britannica al Palazzo di Vetro, Pierce.(Di martedì 10 aprile 2018)