Ondata di freddo eccezionale | a Piglio FR un incontro formativo sugli ulivi

Previsioni Meteo - ecco le MAPPE che “smontano” il Burian : tutti i dettagli sull’Ondata di freddo in arrivo dopo l’Equinozio : 1/15 ...

Giorni di gelo : il ciclone artico sta tornando. Neve - temperature in picchiata e occhio ai tornado : quando è prevista la seconda Ondata di freddo siberiano : Burian bis. Il ciclone artico sta tornando. La bassa pressione si innescherà in seguito ai contrasti tra l’aria fredda siberiana che scenderà impetuosa verso l’Europa e l’aria più umida sul mediterraneo e causerà nevicate anche in pianura. Secondo l’analisi degli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedì 19 e martedì 20 entreremo in una fase più invernale che primaverile con continui afflussi di aria gelida di origine ...

Breve tregua del maltempo - ma nel week end torna Ondata di freddo : Roma - Una Breve pausa all'insegna del bel tempo interesserà il Paese tra giovedì e venerdì, in attesa di un nuovo peggioramento in vista del weekend. Un promontorio mobile di alta pressione riuscirà solo temporaneamente a riportare un po' di stabilità sull'Italia, dopo l'ennesimo passaggio perturbato delle ultime ore, con tempo che si farà più asciutto ovunque. Solo qualche residuo disturbo ...

Ondata di gelo tardivo a Modena e Reggio Emilia : il record di freddo il 1° Marzo : Un febbraio 2018 a Modena più freddo della media attesa si è chiuso con un “gelo tardivo” che si è protratto fino ai primi di Marzo. Queste le considerazioni degli esperti dell’Osservatorio Geofisico del DIEF – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore. L’Ondata di gelo tardivo di fine febbraio e inizio Marzo 2018 a Modena e Reggio Emilia – secondo gli esperti dell’Osservatorio Geofisico del DIEF-Dipartimento di Ingegneria “Enzo ...

Maltempo Liguria : giovedì il culmine dell’Ondata di freddo nella regione : Riunione oggi nel centro funzionale della Protezione civile, presenti i meteorologi dell’Arpal insieme al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Antonino Gambino: dalla riunione è emerso che l’ondata di freddo giunta sulla Liguria potrebbe causare nevicate, anche forti, tra ...

Meteo : quando finirà l’Ondata di freddo - neve e gelo di Burian sull’Italia. Città e paesi paralizzati e temperature glaciali : ci vorrà un po’ prima di rivedere il sole (prepariamoci!) : Burian, la corrente di origine siberiana, è arrivato, e l’avvio di settimana è caratterizzato da un abbassamento delle temperature generalizzato su tutto il territorio italiano. temperature giù quindi, con il picco di freddo che si registrerà nella giornata di mercoledì. Per ora vento fortissimo e anche tanta neve. Per tutti e tre i giorni di avvio settimana, lunedì, martedì e mercoledì, il cielo si presenterà sereno o poco ...

Ucraina aumenta i prelievi di gas dai depositi sotterranei per Ondata di freddo - : Il grande freddo è arrivato in Ucraina in questi giorni. Secondo le previsioni meteo locali, la temperatura scenderà fino ad oltre 20 gradi sottozero e nella notte di lunedì in alcune zone si potranno ...

Milano. Palazzo Marino pronto per l’Ondata di freddo : In previsione dell’ondata di freddo che, a partire da oggi, domenica 25 febbraio, porterà temperature significativamente più basse della media

Allerta Meteo Veneto : in arrivo il “Burian” - un’Ondata di freddo siberiano : E’ in arrivo anche in Veneto una ondata di freddo siberiano. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale, viste le previsioni Meteo del centro Arpav che segnalano un significativo abbassamento delle temperature in Veneto da domenica sino a tutta la giornata di mercoledì 28, accompagnato anche da forti venti nordorientali in particolare nelle giornate di domenica e lunedì, avverte tutti gli enti interessati ad attivare le misure di ...

Ondata di freddo in arrivo - AIDAA : a rischio assideramento 5mila clochard con cani : Sono cinquemila i clochard (di cui oltre ottocento donne) con i cani al seguito che vagano per le strade e le contrade dei comuni e delle città italiane. “Per domenica è previsto l’arrivo di un Ondata di gelo con temperature che dovrebbero scendere fino a dieci gradi sottozero – dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA – e più di altri sono a rischio di assideramento, sia loro che i loro cani, per questo lancio un appello ...

Eccezionale Ondata di freddo sull'Europa - il freddo glaciale colpirà anche l'Italia : Roma - Eccezionale ondata DI GELO SIBERIANO IN ARRIVO SULL'EUROPA - Confermata l'ondata di gelo di notevole intensità che colpirà l'Europa dalla Siberia a partire dal prossimo weekend, sotto i gelidi venti di Buran Si tratta di un evento davvero Eccezionale per durata, estensione ed intensità, come non si vedeva da anni e che farà sicuramente parlare di sè. Si partirà da Scandinavia, Russia e Stati ...

Maltempo Veneto : in arrivo Ondata di freddo siberiano : Anche il Veneto sarà colpito dalla dal freddo siberiano che si farà sentire da domenica, con un apice del freddo tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio, quando le temperature potranno scendere anche di 10-15 C rispetto alla media del periodo. L’aria fredda sarà piuttosto secca e quindi molto probabilmente non sarà accompagnata da precipitazioni, a parte nella fase iniziale di domenica quando sarà possibile qualche fiocco di neve sulle zone ...

Maltempo - Ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana - : Primi disagi nella Penisola per l'arrivo della perturbazione annunciata nei giorni scorsi: nevica in Toscana, Piemonte e Marche. Forte bora a Trieste. Allerta gialla della Protezione civile dall'...

Maltempo - Ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana : Maltempo, ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana Primi disagi nella Penisola per l'arrivo della perturbazione annunciata nei giorni scorsi: nevica in Toscana, Piemonte e Marche. Forte bora a Trieste. Allerta gialla della Protezione civile dall'Emilia Romagna alla Sicilia. IL METEO Parole ...