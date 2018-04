Omicidio Materazzo | Il fratello | “Conosco fatti che i pm ignorano”

ilnotiziangolo

(Di martedì 10 aprile 2018), ultime notizie – Lucaè pronto a collaborare per ricostruire la dinamica deiche hanno portato alla morte delVittorio. Il principale sospettato si è dichiarato innocente durante la prima udienza sull’, in seguito a diversi mesi di latitanza. L’imputato inè stato arrestato diverso tempo dopo il delitto, in Spagna. Il prossimo step del processo avrà luogo il prossimo 9 maggio, data in cui la Corte di Assise di Napoli si riunirà per la seconda udienza., entrambi i difensori chiedono l’ammissione delle prove Lucasottolinea di essere innocente e di non aver ucciso Vittorio, ilingegnere. La sua dichiarazione spontanea è avvenuta oggi di fronte ai giudici della Corte d’Assise e si è dichiarato pronto a collaborare con i pm in separata sede. Nel ...