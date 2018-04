Omicidio boss Stefanaconi | tre ergastoli

Omicidio immigrato - boss risarcito : ANSA, - NAPOLI, 9 APR - Antonio Esposito, presunto boss di camorra arrestato oggi nell'ambito di una inchiesta della Dda di Napoli, negli anni scorsi ottenne 110 mila euro dallo Stato come ...

Napoli - presunto boss risarcito per ingiusta detenzione. Ma per Dda responsabile Omicidio : Antonio Esposito, presunto boss di camorra arrestato oggi nell’ambito di una inchiesta della Dda di Napoli, negli anni scorsi ottenne 110mila euro dallo Stato come risarcimento per ingiusta detenzione: l’uomo, dopo una condanna all’ergastolo in primo grado, era stato assolto con sentenza definitiva dall’accusa di avere ucciso un immigrato per futili motivi. Dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia è poi emersa la sua responsabilità ...

Omicidio Yara Gambirasio : Bossetti scrive ai giudizi la propria disperazione : Una persona oggi ferita, umiliata di fronte alla sua famiglia, ai suoi figli, di fronte al mondo intero; una persona calpestata da ogni suo diritto, da ogni suo rispetto.» Bossetti racconta di quanto ...

Cosa c'è dietro l'Omicidio dell'amante del boss Lo Giudice? : Lui ex sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e con alle spalle una condanna per mafia, lei una sarta. Entrambi sposati, ma legati da una relazione extraconiugale. Venerdì sera, a bordo di un'autovettura, avevano deciso di trascorrere qualche momento di intimità. Per questo hanno raggiunto la zona adiacente il torrente di Gallico, a Reggio Calabria. Un'intimità spezzata, però, da diversi ...

Napoli oltre Gomorra : quattro ergastoli per l'Omicidio del boss della paranza dei bimbi : quattro ergastoli per l'omicidio di Emanuele Sibillo, il capo della paranza dei bimbi ucciso a luglio del 2015 nel corso della faida di Forcella. Carcere a vita per Gennaro Buonerba, Antonio Amoroso, ...

Mafia : Omicidio Rostagno - confermato l'ergastolo al boss Virga : Assolto invece il secondo imputato, Vito Michele Mazara, accusato di essere l'esecutore materiale. In primo grado aveva avuto anche lui l'ergastolo - La Corte d'assise d'appello di Palermo ha ...

