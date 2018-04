Oman | la bellezza della primavera in rosa

Gli autunnali di Luca Ricci : un rOmanzo di rara bellezza : In una Roma d'inizio autunno, dove l'acciottolato delle strade assume sfumature cangianti per via dei riflessi delle pozzanghere, è ambientata la vicenda del protagonista de ''Gli autunnali'', il primo romanzo scritto da Luca Ricci, uno dei più brillanti e prolifici autori del panorama letterario italiano, e pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo.Il protagonista è uno scrittore, che all'età di cinquant'anni, ...