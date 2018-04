Giorgio Manetti : Gemma aveva delle caratteristiche che mi piacevano! : Giorgio Manetti divenuto famoso al mondo dello showbiz per aver avuto una reazione durata otto mesi con Gemma Galgani, star indiscussa del programma Uomini e Donne, in un’intervista ha dichiarato di essersi innamorato due volte nella vita. Ha raccontato inoltre le qualità che gli piacevano della dama torinese. Ecco cosa ha detto di lei! Giorgio Manetti e il suo percorso a Uomini e Donne Over! Giorgio Manetti è ancora ad oggi ...

DIRETTA / Milan Sassuolo (risultato live 0-1) info streaming video e tv : gran gol di Politano! : DIRETTA Milan Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della 31^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:18:00 GMT)

MotoGP - Marc Marquez indegno! Butta giù Valentino Rossi - prende tutti a sportellate. E' un pericolo - serve punizione esemplare! : Un campione del mondo come lui non può certo permettersi figuracce simili. Dovrebbe sapere gestire l'adrenalina e capire quando è il caso di rischiare o meno. La messe di fischi ricevuti dal pubblico ...

MotoGP - Marc Marquez indegno! Butta giù Valentino Rossi - prende tutti a sportellate. E’ un pericolo - serve punizione esemplare! : Il tentativo di chiedere scusa a Valentino Rossi al termine del Gran Premio di Argentina non può certo far rimediare nemmeno in parte la figuraccia odierna a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, ha disputato una gara allucinante, nella quale il “ride through” comminato in avvio per il problema in griglia gli ha fatto letteralmente andare il sangue agli occhi. Da quel momento in avanti ha corso come se non ci fosse ...

Grande Torino! Con Ljajic batte l'Inter e risogna l'Europa : 1 di 4 Successiva TORINO - Toro in trionfo: un'impresa, una vittoria eroica, un sigillo di rinascita. I granata battono l'Inter per 1 a 0 , gol decisivo dell'ex nerazzurro Ljajic nel primo tempo, e ...

Amici 2018 - prima puntata serale. Guerra tra De Filippi e Celentano! : La prima puntata del serale di Amici è stata una vera rivoluzione e con il ritorno della diretta sono tornate anche le polemiche da parte della giuria dei professori che si è scontrata con i commissari esterni, rappresentati da sei personaggi dello spettacolo. La serata è giunta alla fine con la vittoria di Matteo dei Blu che chiama con sé Einar, mentre il primo eliminato è Filippo dei Bianchi. Ma vediamo cosa ...

DIRETTA / Spal Atalanta (risultato finale 1-1) info streaming video e tv : un punto ciascuno! : DIRETTA Spal Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Isola Dei Famosi : La verità sull’omicidio e Stefano De Martino! : Isola Dei Famosi: in queste ore si è diffusa a macchia d’olio la notizia che in Honduras e precisamente nell’hotel dove alloggiava Stefano De Martino, è avvenuto un omicidio! La tensione è tanta, ecco cosa è accaduto davvero! In queste ore il settimanale “Spy” ha reso pubblica una notizia inquietante: in Honduras, più precisamente dove si stanno svolgendo le riprese del reality show “L’Isola Dei Famosi”, è avvenuto un omicidio. Tale gesto ...

Anahi Ricca/ Chi è la stylist di Uomini e Donne? “Giorgio Manetti? Perfettino! Gemma ha perso il senno…” : Chi è Anahi Ricca? La stylist dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne lavora alla Mediaset da molti anni e cura i look della De Filippi e di Barbara D'Urso(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 : le Ferrari volano! - Gp Bahrain 2018 - : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Bahrain 2018 Sakhir: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il secondo Gran Premio stagionale.

DIRETTA/ Rally di Corsica 2018 : streaming video e tv. Ogier primo nella SS1 - ma Loeb è vicino! (Wrc) : DIRETTA Rally di Corsica 2018: info tv e streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - l’Inter paga la clausola di Strootman : può nascere un 11 da sogno! [FOTO] : 1/14 ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - l’Inter paga la clausola di Strootman : può nascere un 11 da sogno! [FOTO] : 1/14 ...

Juve - svelati i tre nomi per il dopo-Allegri : doppio possibile ritorno! : Secondo il Corriere dello Sport , ci sono tre nomi per il dopo- Allegri in casa Juventus. Il principale è quello di Simone Inzaghi , emergente con la sua Lazio; possibile invece il ritorno di Zinedine Zidane qualora lasciasse ...