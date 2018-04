Nuovo tipo superconduttività apre a rivoluzione elettronica 

Nuovo ricovero per Meningite di tipo B : Un giovane di 21 anni è ricoverato da ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per Meningite di tipo B, lo stesso ceppo di quello riscontrato al 19enne di ...

Tutti pazzi per Steve - un Nuovo tipo di aurora : ... Steve comprese, in diverse parti del mondo: 'Questo potrebbe darci informazioni importanti su come funziona il sistema Terra nel suo complesso', ha aggiunto. Informazioni che potrebbero aiutarci a ...

Ecco un Nuovo tipo di materiale elettronico : l'isolante topologico : Il materiale è un particolare isolante topologico, che di base isola come la plastica ma che in superficie, in alcuni punti del bordo, è un conduttore

Ecco un Nuovo tipo di materiale elettronico : l’isolante topologico : Un singolo pezzo del materiale che insieme agli altri forma il nuovo isolante topologico (Foto: L. Brian Stauffer) La materia può essere solida, liquida o gassosa. Ma non solo. Oggi un gruppo di ricerca guidato dalla University of Illinois presso Urbana-Champaign ha identificato e caratterizzato una nuova forma di materia, che potrebbe in futuro permettere di conservare e elaborare dati. Questo materiale elettronico si chiama quadrupole ...

L’insonnia può essere ereditaria e collegata a disturbi come depressione e diabete di tipo 2 - secondo un Nuovo studio : I ricercatori hanno identificato geni specifici che potrebbero innescare lo sviluppo di disturbi del sonno ed hanno anche dimostrato un collegamento genetico tra insonnia e problemi psichiatrici, come la depressione, o condizioni fisiche, come il diabete di tipo 2. Lo studio nella rivista Molecular Psychiatry è stato condotto da Murray Stein dell’University of California San Diego e del VA San Diego Healthcare System. Gli effetti delL’insonnia ...

La Coca Cola non sarà più solo analcolica : arriva sul mercato un Nuovo tipo : La nuova Coca Cola alcolica sarà lanciata in Giappone e si chiamerà 'Chu-Hi'. Nata 130 anni fa ha conquistato e mantenuto nel tempo una posizione leader nel settore di tutte le altre bevande analcoliche. Ma, a quanto pare, anche un marchio consolidato come quello della Coca Cola deve rinnovarsi per mantenere alti i suoi livelli e poter sopravvivere sul mercato sempre più bombardato da allettanti novità. Coca Cola con aggiunta di alcol: di cosa ...

Surface Phone - un Nuovo brevetto suggerisce un device di tipo minilaptop : L’ormai ricorrente appuntamento con i brevetti che vedono protagonista il tanto discusso Surface Phone, progetto che internamente a Microsoft viene identificato come “Andromeda”, in questa occasione vede al centro un possibile device di tipo minilaptop. Dalle immagini svelate in rete si nota come il prossimo Surface Andromeda, oltre ad essere un dispositivo pieghevole con una struttura apribile in due porzioni, potrebbe anche assumere le ...

Un prototipo di Sony Xperia XZ2 Compact ci mostra il presunto Nuovo design di Sony : Il Sony Xperia XZ2 Compact ha fatto un'apparizione in Rete in una foto che ci mostra un suo presunto prototipo accanto ad un Sony Xperia Z5 Compact