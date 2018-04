Nuovo mondiale per club | un fondo offre 20 mld per tre edizioni

Nuovo mondiale per club : un fondo offre 20 mld per 3 edizioni : Un gruppo di investitori mediorientali ed asiatici vorrebbe acquistare dalla Fifa i diritti commerciali della competizione voluta da Infantino L'articolo Nuovo mondiale per club: un fondo offre 20 mld per 3 edizioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CLASSIFICA MOTOGP / Mondiale Piloti - Gp Argentina 2018 : Crutchlow Nuovo leader davanti a Dovizioso! : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: Cal Crutchlow vince e si porta in testa precedendo Dovizioso e Marquez, senza punti Valentino Rossi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:56:00 GMT)

Classifica Mondiale Moto3 2018 dopo il GP di Argentina : Aron Canet supera Jorge Martin ed è il Nuovo leader : Aron Canet è il nuovo leader del Mondiale Moto3. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il GP di Argentina ma ha sfruttato l’11° posto del suo rivale, il connazionale Jorge Martin. Il pilota del Team Gresini ha infatti pagato la scelta di montare la gomma slick solo dopo il giro di ricognizione: non è bastata la rimonta fino alle porte della top-10, dal momento che il distacco accumulato era già ampiamente incolmabile. Terzo nella ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari con il Nuovo fondo in Cina. L’arma in più per sfidare la Mercedes : Lo abbiamo detto in tutte le salse: la vittoria della Ferrari, a Melbourne (Australia), non deve illudere. Pur avendo ottenuto un primo ed un terzo posto con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, la SF71H si è dimostrata meno prestazionale della Mercedes e, senza ombra di dubbio, l’episodio della Virtual Safety Car ha agevolato la scuderia di Maranello nel centrare il bersaglio grosso. Lo ha detto chiaramente anche Vettel, al termine della ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - si può fare! E’ caccia alla medaglia nella danza. Niente rimonta per Matteo Rizzo - 17mo. Nathan Chen Nuovo campione mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Calcio - l’Italia sfida l’Argentina per dimenticare la delusione “Mondiale” e ripartire verso un Nuovo ciclo : L’amichevole più triste della storia della Nazionale italiana. Ma anche un punto di partenza per risalire dal baratro e guardare con fiducia al futuro. L’Italia si accinge ad affrontare l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester nel test in programma domani, venerdì 23 marzo alle ore 20.45, ma la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia ha reso decisamente cupo il clima intorno ad un gruppo che ha bisogno di ...

Nuovo mondiale per club : è tensione tra Infantino e le federazioni europee : La Fifa progetta un torneo con 24 squadre da giocare ogni 4 anni: gli europei vedono a rischio il prestigio della Champions League. L'articolo Nuovo mondiale per club: è tensione tra Infantino e le federazioni europee è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risolvere il cubo di Rubik? Questo robot ci riesce in 0 - 38 secondi. Ed è il Nuovo incredibile record mondiale : “Abbiamo costruito un robot capace di Risolvere il cubo di Rubik in meno di 0,637 secondi (il precedente record mondiale, ndr)”. Raccontano i due amici che hanno realizzato il robot. Così hanno iniziato a lavorarci: “Il nostro tempo di risoluzione di 0,38 secondi comprende l’acquisizione dell’immagine dalla webcam, la rilevazione dei colori, la ricerca di una soluzione e la rotazione effettiva delle facce del ...

Electric Light di James Bay - il Nuovo album a maggio : i concerti in Italia e tutte le date del tour mondiale : Electric Light di James Bay è l'atteso seguito del disco d'esordio Chaos and the Calm, che conteneva il tormentone mondiale Hold Back The River. La canzone ha contribuito fortemente al lancio di James Bay in tutto il mondo, Italia inclusa, e trainato l'album d'esordio in classifica. Nel 2018 l'attesa è per Electric Light di James Bay, il suo secondo progetto discografico di inediti anticipato dai singoli Wild Love e Pink Lemonade. Il nuovo ...

WTCR - il Nuovo mondiale al via tra vecchie glorie e graditi ritorni : Peugeot Sport aggiorna la 308 per il WTCR, le foto Gradito ritorno anche per Tiago Monteiro , reduce dal brutto incidente dello scorso settembre durante i test in Spagna. Il portoghese piloterà una ...

Il Nuovo Battlefield potrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale : Che Electronic Arts e DICE siano al lavoro sul prossimo Battlefield non è certamente una novità, qualche tempo fa il CEO di EA, Andrew Wilson, ha confermato un nuovo episodio della serie sparatutto in arrivo nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2018 (tra il 1° ottobre e il 31 dicembre).Ora, però, spuntano nuove indiscrezioni sul futuro Battlefield che riguardano la sua possibile ambientazione. Infatti, come segnala Gamingbolt, il titolo ...

Il Nuovo Battlefield sarà ambientato nella Seconda Guerra Mondiale? : La carriera di Battlefield 1 sembra ben lungi dall'essere in procinto di concludersi, e la dimostrazione arriva dai contenuti programmati dagli sviluppatori proprio per questo mese, che di fatto continua a foraggiare tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al season pass. Ovviamente il DLC Apocalypse che approderà nel titolo sviluppato da DICE sarà l'ultimo ad essere rilasciato, con Electronic Arts che, dopo un anno e mezzo circa ...

Stabilito un Nuovo record mondiale per Donkey Kong del 1981 : Venerdì scorso, Robbie Lakeman ha fatto uno streaming per quasi 4 ore con l'obiettivo di battere il suo stesso record, raggiunto lo scorso dicembre su Donkey Kong , con un punteggio di 1 230 100. E a quanto pare ce l'ha fatta, dal momento che ...