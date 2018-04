Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X Mi A2 e Redmi Y2 | presto in India

Nuove informazioni su Spider-Man e gameplay di Peter Parker - parlano gli sviluppatori : Dopo l'ultima rivelazione di alcuni giorni fa, Insomniac Games ha fornito interessanti frammenti di informazioni sul suo imminente Spider-Man su Twitter. Piccole informazioni che siamo riusciti a ricostruire. I giocatori a quanto pare saranno in grado di controllare Peter Parker in determinati punti della storia. Ma quanti saranno questi momenti? Insomniac ha risposto che saranno "tanti" e questa per noi è una buona notizia. Si apprende che ...

Spider-Man : Nuove informazioni sulla Photo Mode - vestiti craftabili e altro ancora : In seguito all'atteso annuncio della data di lancio di Spider-Man, Insomniac Games ha risposto ad alcune domande dei fan sul proprio account Twitter fornendo interessanti dettagli, riporta Dualshockers.Innanzitutto è stata confermata la presenta della tanto desiderata modalità foto, il che è un'ottima notizia considerando il livello artistico del gioco.Per quanto riguarda il vestiario, Peter Parker sarà in grado di craftare i propri vestiti in ...

Xiaomi Mi 7 : un nuovo concept realistico e Nuove informazioni sulla fotocamera frontale 3D : Scopriamo quale potrebbe essere l'aspetto di Xiaomi Mi 7 in n concept decisamente realistico, e nuovi dettagli relativi alla fotocamera frontale, che sarebbe dotata di un sistema per il riconoscimento tridimensionale del volto. L'articolo Xiaomi Mi 7: un nuovo concept realistico e nuove informazioni sulla fotocamera frontale 3D proviene da TuttoAndroid.

World Water Forum - sicurezza idrica : condivisione di informazioni e cooperazione per far fronte alle Nuove sfide : L’ottava edizione del più grande evento globale incentrato sul tema dell’acqua, il World Water Forum, è terminata venerdì 23 marzo, presso il Centro Congressi Ulysses Guimarães a Brasilia, in Brasile, il giorno dopo la Giornata mondiale dell’acqua. Il Consiglio Mondiale dell’Acqua, in collaborazione con il governo del Brasile, ha tenuto il suo triennale Forum mondiale dell’acqua nella capitale brasiliana tra il 18 e il 23 ...

L'ex BioWare Mike Laidlaw svela Nuove informazioni sulla storia del prossimo Dragon Age : L'ex scrittore di BioWare, Mike Laidlaw, ha condiviso alcuni dettagli allettanti su ciò che aveva progettato per il nuovo Dragon Age prima della sua partenza dallo studio di sviluppo.Che un nuovo episodio della serie sia in produzione non è una novità, già nel gennaio di quest'anno era arrivata la conferma da parte del produttore esecutivo di BioWare, Mark Darrah, il quale aveva dichiarato che la compagnia stava concentrando i suoi sforzi su ...

One Piece World Seeker : Bandai Namco condivide Nuove informazioni su Jail Island : Dopo avervi proposto la nostra puntuale anteprima dedicata a One Piece World Seeker, ecco che il titolo dedicato a Cappello di Paglia e la sua ciurma torna protagonista con una nuova serie di informazioni.Infatti, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli su One Piece World Seeker.La ciurma di Cappello di Paglia arriva su Jail Island dove un vago senso di pericolo sembra aleggiare...Jail Island, una volta era chiamata ...

Nuove informazioni su Shin Yakuza e possibile sequel per Yakuza 0 : Durante un evento dedicato a Yakuza al Gallery Nucleus di Alhambra, in California, il produttore Daisuke Sato ha fornito alcune interessanti informazioni sulla serie.Come riporta Dualshockers, Sato-san ha confermato che Yakuza 0 è un gioco particolarmente amato anche all'interno del team di sviluppo, quindi l'idea di creare uno Yakuza 0-2 (che sarebbe impostato tra Yakuza 0 e il primo gioco della serie) è un'idea presa in considerazione tra gli ...

Alle 17 un'imperdibile diretta con God of War : Q&A - tante Nuove informazioni e video gameplay tutti da scoprire : A circa un mese dall'uscita ufficiale fissata per il 20 aprile è già il momento di concentrarci sull'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 che segna il ritorno dell'iconico Kratos e che allo stesso tempo rappresenta un importante rinnovamento per questo storico franchise Sony.Il nostro Lorenzo Mancosu ha avuto la possibilità di vedere da vicinissimo il titolo grazie a un evento organizzato da Sony stessa e in concomitanza con la pubblicazione ...

Google Immagini fornisce più informazioni utili con le Nuove didascalie : Google Immagini si arricchisce di nuove didascalie, grazie alle quali sarà possibile ottenere più informazioni utili a colpo d'occhio. Le nuove didascalie di Google Immagini mostrano all'utente il titolo della pagina web in cui ciascuna immagine è stata pubblicata, così da capire quali possano essere più utili alla propria ricerca. L'articolo Google Immagini fornisce più informazioni utili con le nuove didascalie proviene da TuttoAndroid.

Square Enix svelerà Nuove informazioni sulla collaborazione tra Final Fantasy XV e Tekken 7 la prossima settimana : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Square Enix ospiterà la trasmissione "Final Fantasy XV Active Time Report Tekken 7 Collaboration Special" il prossimo 14 marzo, tutti coloro che vorranno seguire la diretta potranno farlo su YouTube e Niconico.La trasmissione, che commemorerà la recentissima uscita di Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, vedrà protagonista il produttore principale della serie ...

Primo tuffo nelle profondità di Giove : dalla sonda Juno Nuove informazioni su venti profondi del gigante gassoso : Il pianeta Giove è un gigante gassoso con un raggio di circa 70mila km (11 volte quello terrestre) e una composizione molto simile a quella del Sole, in larga parte idrogeno ed elio: è privo di una superficie solida e probabilmente di un nucleo ben definito. Della struttura profonda del corpo celeste si sapeva poco: le osservazioni finora si sono incentrate e fermate sulla superficie caratterizzata da bande di diversa colorazione, da potenti ...

Nuove informazioni per God of War - cosa è cambiato rispetto al passato : Sony ha tenuto una serie di podcast sul sito ufficiale di God of War, l'ultimo episodio ha visto una discussione con l'Environment Artist Nate Stephens e il Lead Environment Concept Artist, Luke Berliner. Si apprende che il team di Stephens è composto dai 30 ai 40 elementi in base a cosa si lavora. L'idea iniziale degli artisti era quella di abbandonare completamente ciò che era stato fatto con il franchise, inclusi i grandi concept con ...

Fighting EX Layer : periodo di uscita e Nuove informazioni : Potete vedere la registrazione del live streaming di Arika poco sotto, a chiusura della notizia, e vi ricordiamo che Fighting EX Layer uscirà in esclusiva per PlayStation 4.

Valkyria Chronicles 4 : ecco alcune Nuove imagini e informazioni sul gameplay : Oggi Sega ha tenuto una preview di Valkyria Chronicles 4 a Tokyo, in cui sono stati mostrate alcune immagini e alcuni video del gioco, riporta Dualshockers.Il gioco è in sviluppo da due anni, mentre il tema principale della storia verterà sulla forza di volontà per portare a compimento la propria missione, il tutto ambientato in un ambiente ricoperto dalla neve. Circa metà delle mappe infatti sono innevate, inoltre anche la profondità della ...