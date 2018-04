Nuoto | Domenico Acerenza incanta sui 400m stile libero | quarto tempo mondiale stagionale

oasport

(Di martedì 10 aprile 2018) Prestazione superlativa diin occasione dei Campionati Italiani 2018 diche sono iniziati oggi a Riccione. Il lucano, infatti, ha fatto registrare un notevole 3:46.27 sui: il 23enne, tesserato per il CC Napoli, non aveva precedenti su questa distanza visto che è un grande specialista di 800m e 1500m (personali di 7:57.97 e 14:58.14). L’allievo di Stefano Morini (si allena con il gruppo di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti) ha stupito davvero tutti, il crono odierno vale addirittura la quarta prestazione(in testa l’australiano Mack Horton con il 3:43.76 firmato recentemente ai Giochi del Commonwealth). Quello diè unche potrebbe valere anche una finale, la grande sorpresa di questo pomeriggio a Riccione. La gara di oggi è stata tutta in progressione, si è scatenato nella seconda parte ...