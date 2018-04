Nuoto | Campionati Italiani 2018 | martedì 10 aprile Programma | orari e tv

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : l’esordio di Detti e Paltrinieri - Quadarella per stupire : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Nell’esordio riccionese potremmo godere delle esibizioni, tra gli altri, di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella negli 800 stile libero, Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Luca Dotto nei 50 stile libero. Nelle 8 vasche la curiosità su quel che potrà fare Detti è molta. Il livornese, fuori per ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : la “new generation” all’assalto della Nazionale maggiore. Tutti i giovani da seguire agli Assoluti : Ci siamo. La “new generation” del Nuoto azzurro, il manipolo di atleti giovani e giovanissimi destinati a vestire l’azzurro e a regalare soddisfazioni da Tokyo 2020 in poi, entra in scena a partire dagli Assoluti di domani a Riccione e cercherà di dare filo da torcere ai più esperti, sfruttando (come in parte ha già fatto a Copenhagen) il trampolino di lancio di un Europeo come quello di Glasgow che lascia spazio anche alla presenza di atleti ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : i criteri di qualificazione e i tempi minimi richiesti per gli Europei : Tutto è pronto a Riccione per il via degli Assoluti Primaverili in vasca lunga che qualificano per i Campionati Europei di Glasgow in programma dal 3 al 9 agosto. Già sabato sera avremo un’idea ben precisa della Nazionale che parteciperà all’evento più importante della stagione in terra scozzese, se non altro perchè tutti i vincitori delle gare di Riccione saranno presenti alla competizione continentale. Saranno infatti selezionati i ...

Nuoto Paralimpico : la giovane atleta ponentina Giorgia Amodeo ai Campionati Assoluti di Brescia : Sabato scorso la giovane nuotatrice Giorgia Amodeo, portacolori della Polisportiva IntegrAbili ed unica rappresentante della Liguria, ha partecipato alla 12a edizione dei Campionati Italiani Assoluti ...

LA SEZIONE Nuoto DEL CUS BARI SI E' CLASSIFICATA 1AI CAMPIONATI REGIONALI DI Nuoto MASTER : ... antica polisportiva barese, realtà storica del capoluogo e attuale punto di riferimento per chi vuole praticare sport a qualsiasi livello, di aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo il titolo ...