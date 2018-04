Nuoto | Campionati Italiani 2018 Da Copenhagen a Riccione | la crescita continua di Ilaria

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della prima giornata. Detti : “Mi auguro che l’Europeo non sia a rischio”; Acerenza : “Un sogno che si avvera” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1. GABRIELE Detti E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 10 aprile. Andrea Vergani e Domenica Acerenza stupiscono tutti! Cusinato - Quadarella e Burdisso in evidenza : E’ andata in archivio questa prima giornata di finali nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto nella vasca romagnola. 800 stile libero donne 16 vasche attese quella di Simona Quadarella che confermano i tempi che già aveva dimostrato in passato in questa fase dell’annata. 8’25″81 per la romana, con un passaggio 1’03” circa ogni 100 metri in una gara senza ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Ilaria Cusinato scatenata sui 400m misti : terza italiana all-time - quarto tempo mondiale! : Ilaria Cusinato si è letteralmente scatenata ai Campionati Italiani 2018 di Nuoto iniziati oggi a Riccione. L’azzurra, infatti, ha dominato i 400m misti siglando uno sbalorditivo 4:37.14: si tratta del terzo crono di tutti i tempi in Italia (meglio di lei solo Alessia Filippi in 4:34.34 e Stefania Pirozzi in 4:36.75), quarto tempo mondiale stagionale (al comando la nipponica Yui Ohashi con il super 4:30.82 firmato ai Campionati ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : Acerenza - Vergani e Burdisso che sorprese! Castiglioni - Sabbioni e Quadarella in evidenza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Nell’esordio riccionese potremmo godere delle esibizioni, tra gli altri, di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella negli 800 stile libero, Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Luca Dotto nei 50 stile libero. Nelle 8 vasche la curiosità su quel che potrà fare Detti è molta. Il livornese, fuori per ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : Acerenza stupisce tutti nei 400 sl - Sabbioni - Quadarella a segno - grande Burdisso nei 200 farfalla

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : Detti : ritorno col botto ma si ferma! Ok Ceccon. Vergani sorprende nei 50 stile! Quadarella per stupire

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : risentimento muscolare per Gabriele Detti! Assoluti già finiti : Neanche il tempo di metabolizzare il bel tempo del mattino che arriva una doccia gelida per Gabriele Detti e gli appassionati di Nuoto. Nel corso della prima giornata degli Assoluti 2018, a Riccione, il toscano aveva fatto vedere di esserci come nuotata, realizzando un crono più che discreto di 3’47″07 e svettando nella graduatoria delle batterie dei 400 stile libero. Tuttavia, i problemi alla spalla, che lo hanno condizionato sul ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 10 aprile. Detti che ritorno nei 400 sl! Paltrinieri in finale con il toscano - ottimo Dotto nei 50 sl : RICCIONE – Prima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. Iniziamo il nostro racconto da quel che è accaduto nelle batterie del mattino nella vasca romagnola. 400 stile libero uomini Nella gara più attesa della mattinata Gabriele Detti ha fatto vedere di esserci. Dopo i problemi avuti alla spalla il livornese ha realizzato un tempo di tutto rispetto. Il 3’47″07 è degno di lode per il toscano, ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : Detti : ritorno col botto! Ok Ceccon. Vergani sorprende nei 50 stile! Quadarella per stupire

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : sfida Detti-Paltrinieri nei 400 stile libero - Simona Quadarella l’osservata speciale della prima giornata : Si dia inizio alle danze! prima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. La rassegna nazionale, valida per la conquista del pass continentale, prenderà finalmente il via. Un day-1 nel quale le attese sono per due gare in particolare: i 400 stile libero maschili e gli 800 stile libero femminili. Nelle otto vasche vi sarà il grande ritorno di Gabriele Detti. Il toscano, fermato al termine del 2017 da un fastidioso ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : l'esordio di Detti e Paltrinieri - Quadarella per stupire

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : martedì 10 aprile. Programma - orari e tv : Finalmente si comincia! Prima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto 2018 a Riccione e prime gare nella vasca romagnola che potranno regalarci tante soddisfazioni. Nell’esordio riccionese potremmo godere delle esibizioni, tra gli altri, di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella negli 800 stile libero, Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Luca Dotto nei 50 stile libero. Un day-1 decisamente niente ...