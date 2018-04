“Non me la sento” Giò Giò | che combini? Ballando con la stelle | adesso cambia tutto Le

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Terremoto in arrivo acon le. Sembra infatti non ci siano più dubbi su quello che accadrà nella prossima puntata. Sui social i fan hanno fatto già sentire la propria intenzione e Milly Carlucci si troverà tra le mani una bella patata bollente. La conduttrice, fresca di vittoria nella battaglia degli ascolti di sabato contro Amici di Maria De Filippi, rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta, volto capace di unire e dividere. Parliamo di Giovanni Ciacci che in un post su Facebook sembra prossimo all’ addio:“Ho vissuto momenti migliore. Il malore è dovuto all’emozione, alla fatica.ti entra nello stomaco. Sono davvero molto provato. C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci.Voglio abbandonarecon leperché c’è troppa pressione. Non me la sento di ...