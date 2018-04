“Non così…” Isola dei famosi da censura Al momento di guardarsi allo specchio

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Lunedì 9 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’dei, la semifinale. La prossima settimana si saprà finalmente chi vincerà questa tredicesima edizione. La trasmissione Mattino Cinque fa il tifo per Nino Formicola e crede che potrà essere lui il vincitore dalche il naufrago si è distinto per la sua calma, per la sua pacatezza, per il suo fare da paciere durante le tante liti che hanno avuto luogo in Honduras. Ma sarà il pubblico a decidere chi vincerà. Anche Alessia Mancini era considerata una delle favorite e invece lunedì 9 aprile è stata eliminata definitivamente dal gioco. Di sicuro ci è rimasta male: è normale, quando sei a un passo dal traguardo, non ti va di mollare. Però ha dovuto accettare la decisione del pubblico, così, dopo aver ringraziato sua madre per l’educazione che le ha dato, se ne è andata. Prima tra lei, Jonathan, Marco e Amaurys ...