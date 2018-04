Noemi | «Ci potrebbero essere mille e un modo per raccontare gli attacchi di panico in

domanipress

(Di martedì 10 aprile 2018)torna in radio con “PORCELLANA”, il nuovo singolo, in uscita venerdì 13 aprile, estratto dall’album d’inediti “LA LUNA” (Sony Music). Il brano, che uscirà che uscirà in radio e in digitale anche nella speciale versione SHABLO REMIX, è stato scritto da Emiliano Cecere e Diego Calvetti, e affronta con tatto e delicatezza un tema molto diffuso e personale come quello deglidilo descrive così: “Cie unperglidiin musica ed io mi sento ferrata sull’argomento. Il titolo rimanda all’immagine della testa fragile come la Porcellana che esprime benissimo come ci si possa sentire in quei momenti dove le emozioni prendono il sopravvento, facendoti sentire nuda e fragile”. A fine maggiosarà protagonista di due esclusive date live a Milano e Roma per presentare dal vivo i brani contenuti nell’album oltre ...