Niente più password sui browser grazie al nuovo standard WebAuthn

“Sparita nel nulla”. Mistero sulla discussa attrice. Da quattro anni non si sa più Niente di lei. Ci sono di mezzo poteri forti - servizi - e una serie infinita di segreti. Una vicenda sconvolgente : Avete mai sentito parlare di Googoosha? È un’attrice, cantante, imprenditrice, ma soprattutto è figlia del dittatore uzbeko Islam Karimov. Ed è scomparsa. Non è questione di giorni, ma ormai sono 4 anni. Le ipotesi avanzate fin qui sono tra le più agghiaccianti: c’è chi dice sia morta, sepolta chissà dove. Qualcuno assicura invece che si trovi in carcere. Perché nessuno sa davvero dove sia finita Gulnara Karimova. Donna ...

Per i giovani Niente più proclami ma programmi : Le ultime elezioni politiche hanno offerto un verdetto importante: sono circa 14 milioni gli italiani che non si sono recati alle urne, in aumento rispetto alle precedenti elezioni del 2013.Interessante notare alcuni elementi offerti dall'analisi dei flussi elettorali: in primo luogo, circa l'80% di chi si era astenuto nel 2013 ha nuovamente scelto l'astensione nella recente tornata elettorale; il 35% dei giovani elettori al primo voto, ovvero ...

Principe Carlo : "Niente più costumi da bagno aderenti" : Il Principe Carlo si appresta, il prossimo 14 novembre, a tagliare un traguardo davvero importante: quello dei 70 anni . E, in attesa di scoprire tutte le celebrazioni del caso, il Principe del Galles ...

"Il dramma è quando non ci si vergogna più di Niente" : "Il dramma è quando non ci si vergogna più di niente. Non abbiamo paura di provare vergogna". Lo ha affermato Papa Francesco in piazza San Pietro in occasione della Festa della Divina Misericordia. "quando proviamo vergogna - ha detto ai fedeli - dobbiamo essere grati: vuol dire che non accettiamo il male, e questo è buono. La vergogna è un invito segreto dell'anima che ha bisogno del Signore per vincere il male. ...

Kolarov : 'Dobbiamo essere più cattivi - ma Niente drammi : la corsa Champions non è chiusa' : Kolarov A SKY SPORT Approccio molle e fase difensiva troppo rilassata. Non credo sia stato eccessiva, hanno fatto due gol su due tiri, non ricordo altro. Io qui parlo del risultato, il mister parla ...

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro : Niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Milan - l'urlo di Gattuso : 'Non possiamo mollare. Il rinnovo? Sono più incazzoso e Niente rivoluzione' : Rino Gattuso non vuole mollare la rincorsa alla Champions. L'inseguimento riparte con il Sassuolo: 'Abbiamo il dovere di crederci'. Sul rinnovo: 'Sono più incazzoso, non aspettatevi una rivoluzione'. ...

Niente più pagamenti in contanti dal benzinaio per le partite iva : Dal prossimo primo luglio, i titolari di partita iva che desiderano dedurre le spese per l'acquisto di carburante e lubrificanti e detrarre la relativa Iva non potranno più pagare in contanti dal benzinaio, ma solo con mezzi di pagamento tracciabili.Continua a leggere

“Rivoluzione al Tg5”. Cambio epocale a Mediaset. Dimenticate “questo” telegiornale : completamente nuovo e già si sa che diverrà storia. Qualcuno ha già notato che Niente è più come prima. Anche voi? : Rivoluzione al Tg5. Si tratta di un Cambio epocale della rete ammiraglia di Mediaset che non può passare inosservato. Ma che cosa riguarda questo cambiamento tanto rivoluzionario? Si tratta di un restyling grafico che riguarderà il logo della rete e Anche quello del Tg5. come si legge sul sito di Davide Maggio “Ad anticipare l’imminente rifacimento (a cui manca solo l’ufficialità) è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online ...

Niente più Instagram su Apple Watch : app nativa rimossa - le motivazioni : Addio ad Instagram per Apple Watch, proprio in questi giorni scomparsa dai radar, in pratica a ridosso del più recente aggiornamento dell'app iOS. Un vero peccato per alcuni, visto che il software sembrava funzionare anche abbastanza bene. Da più parti si leggono commenti di malcontento generale per questo improvviso, ma forse non del tutto inaspettato abbandono (era un po' di tempo ormai che l'app nativa di Instagram per Apple Watch non ...

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'È il più forte - ma da solo non combina Niente. E l'alleanza col M5s...' : 'Siamo in una situazione che non si può risolvere. Tra l'altro questa situazione è figlia di un referendum che era il minore dei mali se fosse passato perché oggi non avremmo difficoltà a fare un ...

Più conveNiente la promozione TIM con ricarica gratis di 10 euro entro il 4 aprile : Giunge puntuale in queste ore la promozione TIM utile per ottenere una ricarica gratis. Come sempre avviene con la compagnia telefonica in questione, tutto ruota attorno a due ricariche che gli utenti interessati dovranno portare a termine a distanza di trenta giorni, ma come si potrà notare dal nostro approfondimento di oggi, la prima tornata di aprile prevede degli importi differenti e tutto sommato condizioni economiche più vantaggiose per ...

Niente più Sex and the City : Sarah Jessica Parker torna con 'Divorce' : Smessi i panni dell'iconica Carrie Bradshaw in Sex and the City, Sarah Jessica Parker torna nel ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dell'anno scorso, quello di ...

Bolletta online : risparmio e Niente più carta : Con la Bolletta online o digitale, che non costa nulla e in molti casi permette addirittura di pagare di meno …