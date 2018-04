Netflix contro Cannes | è scontro sui film in gara Ma lo streaming ha bisogno della Palma?

Boicotta Netflix : in Brasile Lula contro O'Mecanismo e i genitori USA provano a fermare Tredici : #DeleteNetflix è la campagna lanciata in Brasile contro O'Mecanismo - The Mechanism la serie tv originale di Netflix disponibile sulla piattaforma, creata da Jose Padiha già produttore di Narcos, che racconta lo scandalo Lava Jato (letteralmente Autolavaggio), che ha travolta i vertici della nazione fino all'ex Presidente Lula, che rischia fino a 12 anni di carcere.Il fronte anti-Netflix si allarga dal Brasile agli Stati Uniti dove il ...

Steven Spielberg contro Netflix : 'I suoi film non dovrebbero andare agli Oscar' : Il film non ha ricevuto alcuna statuetta, ma vanta ben quattro nomination ai più ambiti premi cinematografici al mondo. Mica uno scherzo. Ed è proprio uno dei mostri sacri di Hollywood a schierarsi ...

Con Netflix i genitori potranno bloccare i film e avere maggior controllo sulla tv dei bambini - : Oltre a questo sistema, i genitori potranno personalizzare il sistema di controllo bloccando con un PIN determinati spettacoli e film. Una scelta interessante per le famiglie, che si potranno sentire ...

Asse Sky-Netflix contro Amazon&C. : Gli arcinemici diventano amici. La pay tv via satellite per eccellenza, Sky e la prima web tv al mondo (118 milioni di abbonati), Netflix si alleano per raggruppare l'offerta dei loro contenuti all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento tramite la piattaforma Sky Q. La pay tv satellitare renderà disponibile l'offerta Netflix a tutti i suoi clienti, che potranno realizzare pacchetti di intrattenimento ad hoc. Insomma si potrà ...