Nessuno arresta Montalbano | sbaragliata l' Isola dei famosi | Report al terzo posto

‘’Un fatto gravissimo’’. Isola dei Famosi - ore di angoscia pura in Honduras. Uno dei naufraghi rischia di finire in carcere per 12 anni e potrebbe essere arrestato in qualunque momento. Choc generale - Nessuno si aspettava che le cose si mettessero così : All’Isola dei Famosi è scoppiato un putiferio. Da quando Eva Henger, durante l’ultima diretta ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, è stato un vero caos. Monte si è infuriato, il pubblico si è schierato dalla sua parte e alcuni hanno avuto da ridire sul gesto di Eva Henger di accusarlo. Proprio lei che ha un figlio che, quando aveva 17 anni, fu fermato dalla polizia con 5 grammi di marjiuana ...