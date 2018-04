Neonata abbandonata dalla madre in uno scarico tra le formiche | viva per miracolo

Neonata abbandonata in una fogna e assalita da una colonia di formiche : La storia incredibile che stiamo per raccontare arriva da Porth Elizabeth in Sud Africa, dove una Neonata è stata abbandonata in una fogna ed è stata ritrovata attorniata da una colonia di formiche rosse. La bambina di poche ore di vita è salva per miracolo, grazie all'intervento di una passante che ha sentito degli strani lamenti provenire dalle fognature e ha deciso di chiedere aiuto ai passanti e agli automobilisti. Una tranquilla passeggiata ...

Neonata abbandonata in una fogna coperta di formiche/ Donna di 63 anni le salva la vita - ma la mamma dov'è? : Neonata abbandonata in una fogna coperta di formiche: Donna di 63 anni le salva la vita, ma la mamma dov'è? La tragica storia arriva da Port Elizabeth in Sudafrica.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:29:00 GMT)

Neonata morta tra i rifiuti : abbandonata ancora da viva : Macabra scoperta a Ostra, in provincia di Ancona. Il cadavere di una Neonata è stato trovato sul nastro trasportatore della Cavallari Group, un'impresa di trattamento rifiuti del posto, che raccoglie ...