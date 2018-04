Nelle nuove casette vola tutto Adesso basta! La rabbia sui social nelle

huffingtonpost

: La testimonianza: «Nelle nuove casette vola tutto» - Corriere : La testimonianza: «Nelle nuove casette vola tutto» - poliziadistato : #CapodellaPolizia alla mostra itinerante Frammenti di storia “Oltre alle nuove tecnologie, devo dire un grazie alla… - VincenzoDeLuca : Ho parlato con il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo, che ha garantito la piena operatività del Centro di Pro… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Mobili distrutti, scaffali crollati, utensili per terra. Gli utenti suipostano immagini scattate all'interno delleSae, le soluzioni abitative in emergenza, dopo la scossa di magnitudo 4.6 che stamattina ha colpito la zona di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, in provincia di Macerata. Suimonta la, gli utenti accusano: sono state costruite senza alcuna accortezza, considerando la zona sismica. "Scatoloni dove bisognerebbe sopravvivere sicuri", scrive in un post Antonella Paganelli, "Sappiamo quanto sono costate, il doppio di una villa fatta bene (dalle nostre parti), ecco il risultato dopo una scossa 4,7 in una casetta, dentro la casetta e fuori dalla casetta". Le fa eco, sempre su Facebook, Riccardo Pompei, che nella didascalia di una foto con diversi pensili sparsi a terra scrive: "Provate a immaginare se fosse successo intorno a questa ora con i ...