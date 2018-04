Nella BCE non ci sono solo falchi tedeschi

Bce : Liikanen - l'incognita Nella corsa per successione di Draghi : ... 'riposizionato al centro rispetto alla precedente linea intransigente, appoggiando le misure ultra espansive varate contro il peggior crollo dell'economia dagli anni '20 del secolo scorso'. Quindi, ...

La Bce lascia i tassi invariati al minimo storico - piccola variazione Nella strategia del Qe : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati, al minimo storico. Il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40 per cento.Il consiglio direttivo dell'Eurotower si attende che i tassi di interesse "si mantengano su livelli pari a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività", cioè ...