' Ndrangheta e autobomba a Vibo La verità sulla Baghdad italiana Qui i clan possono

Calabria - autobomba della ' Ndrangheta Video : Attentato della 'ndrangheta a Limbadi [ Video ], nella provincia di Vibo Valentia. Il padre Francesco Vinci e suo figlio Matteo, sono saltati in aria con la propria auto mentre si accingevano ad andare in campagna. Inizialmente si era pensato ad un incidente causato dalla bombola a gpl che carburava la Ford Fiesta. Ma, successivamente, gli artificieri hanno appurato che si è trattato di una bomba piazzata nel bagagliaio. Il fatto si è verificato ...

