NBA | vincono Minnesota e Denver | sarà scontro diretto per andare ai playoff

NBA 2018 : James Harden trascina Houston - vincono ancora i Sixers di Marco Belinelli - LeBron James travolge i Raptors : Tante partite e classifiche che si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Cleveland si è imposta 112-106 alla Quicken Loans Arena contro Toronto in un incontro in cui, manco a dirlo, LeBron James ha messo la sua firma. 27 ...

NBA : Westbrook dice 44 - ma vincono gli Warriors. LeBron si abbatte sui Raptors : Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 107-111 Le motivazioni prima della palla a due sembravano far pendere il pronostico tutto da una parte, ma il parquet poi ha raccontato una storia ben ...

NBA 2018 : Houston e Philadelphia vincono ancora. Playoff più lontani per Gallinari : Giornata intensa per quanto riguarda la stagione regolare Nba 2017-2018: nella notte italiana si sono disputate ben nove partite per andare a definire con sempre maggiore precisione il tabellone dei Playoff quando ormai mancano una manciata di partite alla fase più calda della stagione. Pur soffrendo gli Houston Rockets hanno conquistato l’undicesima vittoria consecutiva, superando 104-103 i Phoenix Suns. Nonostante 28 punti, 8 rimbalzi e ...

NBA - Phila e Belinelli vincono ancora. LeBron da record - Towns show : Otto le partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba. I Philadelphia 76ers di Marco Belinelli vincono ancora: questa volta ad arrendersi, 118-101, sono i New York Knicks. Per l'azzurro ...

NBA 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

NBA : Houston ok all’overtime - i Sixers di Belinelli vincono ancora : Nba: Houston ok all’overtime, i Sixers di Belinelli vincono ancora Nella notte Nba, Houston batte Detroit 100-96 dopo un supplementare e conquista la settima gioia di fila per confermarsi miglior squadra della regular season. Philadelphia non si ferma più: sbanca Orlando 118-98 ed è quarta a Est dopo il quinto successo consecutivo, 15 punti per […]

NBA - i risultati della notte : Kemba da record - Memphis che scoppola! Vincono Pelicans e Jazz : Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies 140-79 IL TABELLINO Meno di 24 ore fa, Dwight Howard usciva dal campo di Brooklyn avendo messo a referto una prestazione da record: 32 punti e 30 rimbalzi , roba ...

NBA - vincono Toronto e Houston : ANSA, - ROMA, 16 MAR - La conferma di Toronto come leader della classifica a est e l'ennesima vittoria di Portland sono i dati salienti del turno Nba di questa notte. Nove le partite giocate. A ovest ...

NBA 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

NBA : Boston-Washington - che partita! Gli Wizards rimontano da -20 e vincono dopo 2OT : I 31 punti di Marcus Morris, miglior realizzatore dei Celtics Guarda tutti i video La cronaca della gara: quanto pesa il libero sbagliato da Tatum Il primo tempo infatti è tutto in favore dei Celtics,...

NBA - Belinelli e Philadelphia vincono a Brooklyn senza affanni : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 TABELLINO Per una squadra giovane, un mese e mezzo può fare tutta la differenza del mondo. A fine gennaio i Philadelphia 76ers persero malamente a Brooklyn contro i Nets in una delle tante partite in cui abbassavano il loro livello adattandosi a quello degli avversari, un difetto ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

NBA - vincono Clippers e Thunder. Crollano i Wizards : ROMA - I Thunder vincono la settima delle ultime dieci costringendo gli Spurs alla seconda sconfitta consecutiva , 114-104, . Decisivo come sempre è Russell Westbrook con l'ennesima tripla doppia ...

NBA - vincono Clippers e Thunder. Crollano i Wizards : ROMA - I Thunder vincono la settima delle ultime dieci costringendo gli Spurs alla seconda sconfitta consecutiva , 114-104, . Decisivo come sempre è Russell Westbrook con l'ennesima tripla doppia ...