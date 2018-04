Nba risultati | Spurs | 21 volte playoff con Ginobili Promosse pure OKC e Pelicans

Nba - i risultati della notte : Spurs - Thunder e Pelicans si prendono i playoff - i Bucks superano gli Heat : Miami Heat -Oklahoma City Thunder 93-115 I Thunder ce l'hanno messa tutta per soffrire anche in quest'ultima gara dall'enorme peso specifico, ma alla fine sono riusciti a conquistare nonostante tutto ...

Nba - risultati della notte : successi chiave in ottica playoff per Thunder - Spurs e Pelicans : Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 102-108 Siamo stati abituati a celebrare Russell Westbrook per le sue esplosioni offensive, per le sue giocate mozzafiato, la sua leadership e le sue triple ...