NBA | Popovich | Vogliamo finire bene la stagione

NBA Sundays - San Antonio-Houston è sfida in panchina : D'Antoni contro la bestia nera Popovich : Sono convinto che ha spesso di provare a convincere il mondo che non è così, perché tanto la storia che è stata raccontata finora vende di più". Specchio ancora più sincero dell'ammirazione dell'...

NBA - Popovich : 'LeBron è un supereroe come Black Panther'. Lui ringrazia ma si infuria con gli arbitri : ... soprattutto verso un uomo che ha donato decine di milioni di dollari in beneficenza e che costantemente ispira decine di milioni di ragazzini in tutto il mondo". E sull'onda dell'entusiasmo l'...