Napoli | via al processo per Alfredo Romeo | primo scontro sugli ascolti

Napoli - studentessa suicida a Monte Sant'Angelo : 'Rinviate le elezioni studentesche' : A causa della tragedia che ha colpito pochi minuti fa la Federico II, la Confederazione degli Studenti ha chiesto di rinviare le elezioni previste per domani 10 aprile e mercoledì 11 aprile. 'Alla ...

Napoli - SUICIDA DA TETTO UNIVERSITÀ NEL GIORNO LAUREA/ Monte Sant’Angelo facoltà Geologia : “rinviate elezioni” : NAPOLI, studentessa 26enne si lancia dal TETTO dell'UNIVERSITÀ: SUICIDA nella facoltà di Geologia il GIORNO della sua LAUREA. Mistero sui motivi, lo choc degli studenti: sospese le attività(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:14:00 GMT)

Napoli - lo streetartist Jorit contro l'inviato di 'Striscia' Brumotti : 'Sei giustizialista e arrivista' : Sul suo profilo Facebook lo street artist Jorit Agoch, autore di varie opere urbane a Napoli come volto di Maradona gigante a San Giovanni a Teduccio, polemizza sull'inviato di 'Striscia' che ha ...

DIRETTA/ Napoli Chievo - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Napoli Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida al San Paolo, 31giornata Serie A.

DIRETTA/ Napoli Chievo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Napoli Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida al San Paolo per la 31^ giornata di Serie A (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Napoli - l'oltraggio di via Chiatamone : degrado e rifiuti alle spalle del lungomare : Clochard, spazzatura, puzza, sporcizia, un panorama violentato. A pochi passi dal lungomare liberato, quello con la vista più bella del mondo, una cartolina stracciata. alle spalle di via Caracciolo, negli angoli più esposti e al tempo stesso più impensabili, una distesa di sporcizia che si espone agli occhi e alle narici dei turisti, ...

Napoli-Chievo Verona in tv - dove vedere la diretta e streaming : la Juve scappa via? : Maran Napoli-Chievo Verona in diretta tv e streaming Napoli-Chievo in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 15.00, telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Anonio Di Gennaro, telecronaca ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Ladri in azione nella frazione Sant'Andrea - nel mirino il tabacchi di via Napoli. GUARDA LA FOTO : 13:03:20 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Ladri in azione nella notte in via Napoli, nel rione Sant'Andrea di SANTA MARIA CAPUA VETERE. A finire nel mirino dei malviventi il tabacchi Zaccariello. I fatti si ...

Napoli - inchiesta sul cantiere di via Marina : maxiperizia su 80 telefoni e pc : Un lavoro di analisi che viene ritenuto decisivo per capire come sono andate le cose in una delle zona di maggiore interesse per la viabilità cittadina (e non solo). Parliamo...

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...

Governo - via alle consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Governo - via alle consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Consultazioni al via - il precedente di Giorgio Napolitano : quando istituì la squadra dei saggi nel 2013 : Domani, mercoledì 4 marzo, al via le Consultazioni da Sergio Mattarella per cercare una soluzione per il governo. Ma non sarà semplice, tanto che come è noto già si dà per scontato che l'incarico ...

Napoli città fumetto - due mesi Comicon : al via rassegna Off - MANN Hero e mostre da Blutch a Santoro : ... decine di mostre ed eventi dall'aeroporto agli istituti di cultura ai luoghi d'arte: Comicon edizione del ventennale , 28 aprile-1 maggio, invade Napoli con fumetti e autori da tutto il mondo non ...