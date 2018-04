Napoli | Far West sul Lungomare | il pistolero non era solo | c' è l' identikit

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E pochi minuti dopo la scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...

Napoli : infarto mentre è al lavoro in deposito - non ce l'ha fatta dipendente Anm : Non ce l'ha fatta Nicola Barbato, il dipendente dell'Anm colto da malore mentre era al lavoro. L'uomo, 60 anni, residente a Grumo Nevano, era in servizio nel deposito 'via Puglie', in via Nazionale ...

Comune di Napoli - in vendita altri gioielli. Bilancio da rifare : corsa contro il tempo : Slitta a stasera l'approvazione del Bilancio previsionale 2018-2020, deve essere timbrato dalla giunta prima della mezzanotte altrimenti lo spettro del default si materializzerà. Per poi arrivare in ...

Napoli - il figlio di Hamsik a Sarri : 'Non farlo giocare - ha il mal di gola' : Il dubbio, il figlio di Hamsik, neanche ce l'ha. Anzi. Ha provato anche a toglierlo a Sarri. La storiella é tenerissima. E da raccontare. C'era anche lui al campo per la rifinitura: Lukas, il più ...

Napolimania : Insigne non è Messi - ma l'Italia non può far a meno di lui : Al momento, ci sono forse una dozzina di calciatori al mondo che possono esser più determinanti di Insigne. Lorenzo è un ottimo calciatore, senza dubbio il miglior talento che l'Italia è riuscita ad ...

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...

Roma - Di Francesco : 'Nessun rimpianto - Juve e Napoli più forti. Il Barcellona? Non farò come Mou' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...

Marchionni : 'Juve favorita per lo scudetto - il Napoli non può fare passi falsi' : Marco Marchionni , ex centrocampista della Juventus, è intervenuto a Rmc Sport : ' La Juventus è favorita perché sta davanti ed è abituata a vincere. È la candidata numero uno per lo scudetto perché ha una rosa molto forte. Il Napoli sta dimostrando il suo valore rimanendo ...

Maradona sulla lotta scudetto : 'Il Napoli ce la può fare' : 'Il Napoli ce la può fare, credo allo scudetto, credo nei napoletani e in questa squadra'. Diego Armando Maradona rilancia le ambizioni del Napoli nell'eterno inseguimento alla Juventus. Un testa a ...

Giorgio Napolitano - cosa ha intenzione di fare il primo giorno al Senato : 'Darò indicazioni al Paese' : Certe abitudini sono dure a morire per Giorgio Napolitano, chiamato a presiedere l'aula di palazzo Madama da venerdì 23 marzo per la prima seduta del Senato. La scelta è caduta sul Presidente emerito ...

Napoli - parcheggiatori abusivi con tariffario fino a 5 euro : chi non pagava rischiava danni all’auto. Incastrati dalle telecamere : Automobilisti costretti a pagare anche per parcheggiare sulle ‘strisce blu‘ e secondo un rigido ‘tariffario’, fino a 5 euro. Il rischio del mancato pagamento era il danneggiamento delle vetture. I Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 5 persone: imposto il divieto di dimora nel capoluogo campano. Durante le indagini i Carabinieri della Stazione di ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in...

Calciomercato : fari puntati su Perin del Genoa - Napoli in pressing : Il Napoli lo cerca per sostituire Pepe Reina , destinato al Milan, , ma il Genoa vuole tenerlo e, attraverso il suo DG Giorgio Perinetti ha smentito le voci di trattative con gli azzurri. Sia come sia,...