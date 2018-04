Napoli - bimbo non vaccinato espulso dalla materna : la famiglia chiama la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso...

Napoli - bimbo precipita dal terzo piano : è grave - giallo sulla dinamica : Cade giù dal balcone di casa, dal terzo piano di un condominio, e si schianta al suolo dopo un volo di diversi metri. È grave un bambino di 7 anni, che versa in prognosi riservata al Santobono di ...

Mertens - intervista integrale : “A Napoli mi sento come un bimbo in un negozio di giocattoli” : Dries Mertens è tornato ad essere il grande protagonista del Napoli. Dopo 85 giorni di digiuno, il folletto belga ha segnato tre gol nelle ultime due partite: uno nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e due contro il Bologna, reti che hanno portato agli azzurri ben 6 punti. Il numero 14 dei partenopei ha rilasciato una lunga intervista […] L'articolo Mertens, intervista integrale: “A Napoli mi sento come un bimbo in un ...

Muore bimbo di 3 anni al Santobono di Napoli Video : Era stato condotto all’Ospedale Santobono-Pausillipon di Napoli ieri sera accusando dolori addominali e diarrea, oltre a febbre e ad un’infiammazione delle vie aeree, in uno stato classificato al Pronto Soccorso della struttura come codice verde. A to degli esami preliminari condotti dai medici, il #bambino proveniente da Ercolano, di soli 3 anni, era stato dimesso dal momento che non erano state riscontrate durante la visita, e a to ...

