Napoli | 15 bimbi non vaccinati espulsi dalla materna | la famiglia chiama la polizia

'Quella maestra è violenta' - l'accusa di mamme e bimbi a Napoli : Un ceffone. Poi una violenta tirata d'orecchie, una strigliata ai capelli, la punizione di pranzare in piedi, la sedia scalciata da sotto al sedere, il sentirsi chiamare continuamente 'scugnizzi' e '...

Napoli - ospedale Monaldi : bimbi ricoverati con adulti - specialisti trasferiti. Storia di un’eccellenza smantellata : La prima è stata Irene, una bambina di Scampia che non aveva neppure due anni, l’ultimo è stato Salvatore, 13 anni. Nove bambini non ci sono più. Alcuni di loro avevano subìto il trapianto di cuore, altri neppure quello. I loro nomi sono rimasti nelle liste di attesa dell’ospedale Monaldi di Napoli, che non solo è l’unico centro per i trapianti di cuore della Campania, ma di tutto il Sud. Qui sono sospesi da più di un anno i trapianti ...

Napoli - io sto con Dafne e le altre mamme dei bimbi trapiantati : Nella città di Napoli, capoluogo della regione d’Italia in cui si vive mediamente fino a quattro anni di meno che al Nord, ci sono dei genitori che stanno combattendo una straordinaria battaglia di civiltà. Queste famiglie stanno chiedendo da tempo, inascoltate, che vengano ripresi gli interventi di trapianto di cuore per i bambini delle nostre terre. Dafne è la mamma di Massimo, l’ultimo trapiantato sopravvissuto, della Campania. Per suo figlio ...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Napoli - in piazza i genitori dei bimbi trapiantati : 'Morto un paziente di 13 anni' : Si appellano alla Direzione generale del Monaldi, al presidente della Repubblica Mattarella, e alla Regione Campania 'per garantire la necessaria assistenza dei nostri figli trapiantati'. Sono i ...

Napoli - in piazza i genitori dei bimbi trapiantati : «Morto un paziente di 13 anni» : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l'uscita dell'ospedale Monaldi. I genitori manifestano contro quelle che definiscono «le...

Napoli oltre Gomorra : quattro ergastoli per l'omicidio del boss della paranza dei bimbi : quattro ergastoli per l'omicidio di Emanuele Sibillo, il capo della paranza dei bimbi ucciso a luglio del 2015 nel corso della faida di Forcella. Carcere a vita per Gennaro Buonerba, Antonio Amoroso, ...

Napoli oltre Gomorra : quattro ergastoli per l'omicidio del boss della paranza dei bimbi : quattro ergastoli per l?omicidio di Emanuele Sibillo, il capo della paranza dei bimbi ucciso a luglio del 2015 nel corso della faida di Forcella. Carcere a vita per Gennaro Buonerba, Antonio...