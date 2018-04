MotoGP Pedrosa | botto fatale | si opera al polso

MotoGP Honda - Pedrosa operato al polso : ROMA - Ulteriore tegola per Dani Pedrosa dopo la caduta subita a Termas De Rio Hondo in seguito al duello al primo giro con Johann Zarco. Il pilota catalano dopo gli esami a cui si è sottoposto alla ...

MotoGP - Dani Pedrosa si deve operare! Infortunio alla mano destra : Dani Pedrosa si è infortunato alla mano destra. Lo spagnolo, caduto a terra dopo un contatto con Johann Zarco durante il GP di Argentina, si è sottoposto a un controllo presso la clinica Quiron-Dexeus di Barcellona dove il dottor Xavier Mir ha consigliato un intervento chirurgico. Il pilota della Honda si sottoporrà all’operazione oggi pomeriggio e soltanto nelle prossime ore sapremo i tempi di recupero anche se il centauro spera di poter ...

MotoGP Honda - Pedrosa : «La mia gara è finita prima che completassi il primo giro» : TORINO - Nel Gran Premio d'Argentina non c'è stato solo il duello tra Rossi e Marquez. Anche Dani Pedrosa, che ha visto terminare la propria corsa già al primo giro, dopo un contatto con Johann Zarco, ...

MotoGP Argentina : caduto Pedrosa nei primi giri : TERMAS DE RIO HONDO - Dopo la partenza con suspanse , aggravata anche dalla spegnimento della moto di Marc Marquez , che ha recuperato la sua posizione in griglia ma è stato poi penalizzato, , il GP d'...

Diretta MotoGP - Gp Argentina 2018/ Gara live : Marquez balza al comando - Pedrosa fuori gara! : Diretta MotoGp Gara e warm-up live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e ordine d’arrivo del secondo Gran Premio stagionale (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:18:00 GMT)

DIRETTA MotoGP/ Prove libere Gp Argentina 2018 - streaming video SKY live : Pedrosa sfreccia - big "nascosti" : DIRETTA MOTOGP GP Argentina 2018, oggi Prove libere live: via alla FP1 a Termas de Rio Hondo! Marquez sfida Dovizioso. Le ultime notizie.

MotoGP Libere1 - bene Pedrosa; Iannone 3° - Rossi è 7° davanti a Dovi : Prime libere in Argentina nel segno di Dani Pedrosa. Sulla pista di Termas de Rio Hondo, sporca e con pochissimo grip, sia nella parte con il vecchio asfalto, sia in quella rinnovata, lo spagnolo ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Daniel Pedrosa sfreccia nelle prime prove libere. I big si nascondono - 7° Valentino Rossi : C’è il graffio di Daniel Pedrosa (Honda) nelle prime prove libere della MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. In ombra per tutta la sessione, lo spagnolo ha montato la gomma da tempo nel finale, stampando un ottimo 1’40″303, appena 42 centesimi meglio del britannico Cal Crutchlow, a conferma dell’ottimo feeling della Honda con il circuito sud-americano. Brillante terza piazza per Andrea Iannone, a lungo ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Daniel Pedrosa davanti a tutti. Marquez - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Daniel Pedrosa ha firmato il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo della Honda ha battuto un colpo e precede tutti in 1:40.303, 42 millesimi meglio rispetto a Crutchlow e 83 millesimi meglio nei confronti di Andrea Iannone, scatenato in sella alla sua Honda. Gli altri big si sono coperti: Marc Marquez sesto, Valentino Rossi settimo, Andrea Dovizioso ottavo tutti tra i cinque e ...

Diretta MotoGP Gp Argentina 2018/ Prove libere streaming video SKY live : Pedrosa beffa Iannone in FP1! Rossi 7 : Diretta Motogp Prove libere FP1 e FP2 live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo, oggi venerdì 6 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma in Sudamerica(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:41:00 GMT)

MotoGP Honda - Pedrosa : «Darò il cento per cento» : TORINO - Nel team ufficiale Honda si fa molto affidamento anche sul veterano Dani Pedrosa, pilota capace di grandi prestazioni, anche se a volte poco costante. Dopo un inizio discreto in Qatar lo ...

MotoGP Honda - Pedrosa : «Sappiamo che il potenziale è lì e ci dà fiducia» : ROMA - Si parla molto del duello tra Marquez e Dovizioso, ma nel team ufficiale Honda si fa molto affidamento anche sul veterano Dani Pedrosa, pilota capace di grandi prestazioni, anche se a volte ...

MotoGP Honda - Marquez : tra Pedrosa e Crutchlow sceglie Dani : ROMA - Secondo la rivista britannica MCN, Cal Crutchlow punta a un posto da protagonista nel team Repsol Honda nel 2019. A rimetterci potrebbe essere Dani Pedrosa. A fomentare le sue speranze, il buon ...

MotoGP Honda - Crutchlow vuole la sella di Pedrosa : MARQUEZ Ma il compagno di squadra, Marc Marquez, nonché Campione del Mondo in carica, interpellato dal quotidiano spagnolo Marca, a rivelato di non avere dubbi su chi preferisce tra i due: ' Pedrosa '...