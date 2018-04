MotoGP | paura per Marc Marquez | ha rischiato il linciaggio da parte dei tifosi di

MotoGP - Valentino Rossi contro Marc Marquez : 'Ho paura di lui - mi deve stare lontano. La presa per il c*** no' : Il comportamento di Marquez, campione del mondo in carica, è reiterato. 'Quest'anno alla prima curva in Qatar ha preso la gamba di Zarco , venerdì ha cominciato a fare il matto , ha tagliato la ...

MotoGP Argentina - Rossi : “Marquez chiede scusa e poi fa uguale. Ho paura a correre con lui - distrugge questo sport” : “Marquez fa quello che vuole, dovrebbe stare lontano da me e non guardarmi più in faccia. Ho paura a correre con lui, distrugge il nostro sport”. Parole di Valentino Rossi nel dopogara del Gp di Argentina, dal quale è stato eliminato dall’ennesima manovra oltre il limite di Marc Marquez quando mancavano tre giri alla fine. Un’entrata scomposta del campione del mondo, sanzionato con una penalità di 30 secondi per ...

MotoGP - furia Rossi contro Marquez : "È pericoloso - ho paura di stare in pista con lui" : È una furia Valentino Rossi, tensione altissima al termine del Gp d'Argentina. Vince Crutchlow A Termas de Rio Hondo vince Crutchlow. L'inglese della Honda Lcr si impone davanti a Zarco e...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez mette paura nelle prove libere 2. Andrea Dovizioso in crisi : è ultimo! : Un Marc Marquez straripante nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il centauro spagnolo della Honda dapprima ha inanellato una serie di long run inavvicinabili per la concorrenza, poi ha montato le gomme da tempo, realizzando un crono stellare di 1’39″395. I distacchi parlano chiaro: se il britannico Cal Crutchlow (Honda Lcr) si è fermato a “soli” 0.404, il terzo ...