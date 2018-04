MotoGP Mugello - Le Frecce Tricolori protagoniste del GP d' Italia

MotoGP : biglietti scontati fino al 15 aprile 2018 per il Gran Premio del Mugello : MotoGP Mugello: mentre tutto è pronto per la partenza di un nuovo emozionante mondiale con la prima gara in Quatar domenica 18 marzo 2018, ricordiamo che è in scadenza al 15 aprile 2018 la fase di promozione dei biglietti scontati per il Gran Premio del Mugello. Per la tre giorni del MotoGP in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2018 sono previsti oltre 130.000 spettatori. Molte tipologie di biglietti ancora disponibili con sconto fino ...